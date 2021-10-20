20 Ekim 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'ın golcüsü Mbaye Diagne'nin 7 milyon TL'lik arabası dikkatleri çekti!

İşte Diagne’nin 7 milyon TL’lik yeni arabası!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 20.10.2021 Giriş Tarihi: 20.10.2021

Süper Lig'de Galatasaray forması giyen ve performansıyla zaman zaman eleştirilen Mbaye Diagne, son haftalarda iyi bir çıkış yakaladı. Saha dışındaki yaşantısıyla gündem olan Senegalli golcü, bu kez de yeni arabasıyla gündeme geldi. İşte detaylar...

Galatasaray'ın golcüsü Mbaye Diagne, 7 milyon TL değerindeki yeni arabasıyla görüldü.

Mbaye Diagne, önceki gün Aqua Florya AVM'de objektiflere yansıdı. Senegalli futbolcu, 7 milyon TL'lik Rolls Royce marka aracı ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Takvim'in haberine göre; dünyaca ünlü mağazalardan saatlerce alışverişin tadını çıkaran 29 yaşındaki golcü, çıkışta kendisini görüntüleyen basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

"Taraftarlarımızın verdiği destekten çok mutluyum. Ben de onları çok seviyorum" ifadelerini kullanan Diagne, yeni milyonluk aracına binerek, AVM'den ayrıldı.

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