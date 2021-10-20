20 Ekim 2021, Çarşamba

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ - Cimbom'un Lokomotiv Moskova maçı kamp kadrosu belli oldu!

Cimbom’un Moskova kafilesi belli oldu! İşte eksik isimler...
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Güncelleme Tarihi: 20.10.2021 Giriş Tarihi: 20.10.2021

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, E grubu 3. hafta maçında Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde sarı kırmızılıların kamp kadrosu belli oldu. Cimbom'un Moskova kafilesinde, sakatlıkları bulunan Sacha Boey ve Arda Turan yer almadı. İşte o açıklama...

Galatasaray cephesinden yapılan açıklama şu şekilde;

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi E Grubu üçüncü haftasında Rusya temsilcisi Lokomotiv ile deplasmanda oynayacağı maç için bugün Moskova'ya gidiyor.

Sponsorumuz Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla bugün saat 10.30'da Rusya'ya hareket edecek olan takımımız, müsabaka öncesindeki son antrenmanını saat 18.30'da karşılaşmanın gerçekleşeceği Lokomotiv Stadı'nda ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapacak.

Teknik direktörümüz Fatih Terim'in bir oyuncumuz ile katılacağı basın toplantısı ise saat 18.00'de Lokomotiv Stadı'nda yer alan medya merkezinde gerçekleştirilecek.

Galatasaray ile Lokomotiv, yarın saat 22.00'de Lokomotiv Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Olimpiu Moruţan, Berkan Kutlu, Kaan Arslan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Alexandru Cicâldău, Marcão Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Berk Balaban.

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