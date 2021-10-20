GALATASARAY HABERLERİ: Burak Elmas ve Fatih Terim'den transfer zirvesi!
Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde transfer zirvesi gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saat süren görüşmede gelecek oyuncular masaya yatırıldı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile Teknik Direktör Fatih Terim'in önceki gün Florya'da genel bir istişare toplantısı yaptığı öğrenildi. Fotomaç'ın haberine göre; İki ismin transferde oyunculara gelen teklifler ve Kerem'in durumu için görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi. Pazartesi günü Florya'da yaklaşık bir saat süren görüşmede ocak ayı için takımdan gönderilecek ve transferi gündemde olan oyuncular için fikir alışverişi yapıldığı belirtildi.
Genel Kurul nedeniyle Konyaspor maçına gelemeyen G.Saray Başkanı Burak Elmas, pazartesi günü Florya'nın yolunu tuttu. Teknik direktör Fatih Terim'i ziyaret eden Elmas, tesiste hocasıyla baş başa 1 saat görüştü. Mini zirvede takımın genel durumu, sözleşmesi uzatılmaya çalışılan Kerem Aktürkoğlu ve ara transferde izlenecek strateji hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Elmas, Terim'in listesindeki isimleri ocak ayında takıma kazandırmaya çalışacak. Elmas-Terim ikilisi akşam da birlikte bir özel davete katıldı ve samimi görüntüler verdi.
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