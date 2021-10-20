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GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'den ilk 11'de büyük değişiklik! Lokomotiv Moskova maçında...

Terim’den büyük değişiklik! Lokomotiv maçında...
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Giriş Tarihi: 20.10.2021

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, ilk 11'de büyük bir değişikliğe gidecek. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. maçında Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak Galatasaray'da son oynanan Konyaspor maçı ilk 11'i değişiyor. Fotomaç'ın haberine göre; Cezalı oldukları için Konya maçında oynayamayan Marcao ile Berkan Kutlu ilk 11'e dönüyor. Muslera'nın önünde Yedlin, Nelsson, Marcao ve Aanholt'un görev yapacağı öğrenildi. Ligdeki son üç maçı çift forvetli formasyonla kazanan Teknik Direktör Fatih Terim, Moskova deplasmanında bu tercihinden vazgeçecek ve orta sahayı kalabalık tutacak.

BABEL DE FORMA GİYECEK

Terim'in orta sahada direnci artırmak için Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı ve Alexandru Cicaldau üçlüsüne görev vereceği öğrenildi. Sağ kanatta Olimpiu Morutan'ın yerine Emre Kılınç'ın sol kanatta ise Kerem'in bölgesine Ryan Babel'in formaya yakın olduğu öğrenildi. İki futbolcunun dinleneceği ve Beşiktaş derbisine saklanacağı ifade edildi. Tecrübeli hocanın son haftaların formda isimleri Halil Dervişoğlu ile Mostafa'yı da ikinci devreye saklayacağı ve formayı Mbaye Diagne'ye vermek istediği kaydedildi.

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