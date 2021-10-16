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GALATASARAY HABERLERİ - Mustafa Cengiz Galatasaray Mali Genel Kurulu'na katılamadı!

Cengiz genel kurula katılamadı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 16.10.2021

Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz, corona virüsü nedeniyle ertelenen 2019 yılı mali genel kuruluna katılamadı. Rahatsızlığından dolayı hastanede tedavi gören eski başkan Mustafa Cengiz'in yerine eski yönetici Okan Böke konuşma gerçekleştirdi.

Galatasaray Kulübünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamayan 2019 yılı olağan genel kurul toplantısında Mustafa Cengiz yer almadı.

Mustafa Cengiz başkanlığındaki eski yönetim kurulunun 2019'daki faaliyetlerinden dolayı mali ve idari açıdan yapılacak ibra oylamasının kapalı gerçekleştirilmesi kararı alındı.

Rahatsızlığından dolayı hastanede tedavi gören eski başkan Mustafa Cengiz toplantıya katılmadı. Cengiz başkanlığındaki eski yönetim kurulu adına konuşan eski yönetici Okan Böke, "Yaklaşık 44 ay vazife aldığımız Galatasaray Kulübünde 18 ayımız dünyanın da yaka silktiği pandemiyle geçti. Çok zor bir dönemden geçtik. Gerek kulübümüz içinde gerekse dışında elimizden gelenin en iyisini bize verilen yetkiler çerçevesinde yapmaya çalıştık. Hatasız kul olmaz. Yaptıklarımızı sizlerin takdirine bırakıyorum. Eleştirilerin her türlüsüne açığız. Dürüstlük ve sadakat ilkeleri ile kurucumuz Ali Sami beyin koltuğunun kılına zarar getirmediğimize sizi temin ederim." ifadelerini kullandı.

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