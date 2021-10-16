GALATASARAY HABERLERİ - Abdürrahim Albayrak'tan Falcao itirafı! "Çektirdiğimiz fotoğraf..."

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Abdürrahim Albayrak, olağan genel kurul toplantısında Radamel Falcao transferi hakkında açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Falcao gelince bütün Türkiye ayağa kalktı, başkan 'Taraftar istiyor ben alacağım' dedi. Talihsiz bir Falcao fotoğrafı ortaya çıktı. Ben bir gazeteciye falan vermedim çok yakın bir arkadaşıma verdim o fotoğrafı. Bunun için özür dilerim." dedi. (GS spor haberleri)

Ben ada için gecemi gündüzüme kattım. Ben Galatasaray için yine o kapılara gitmek mecburiyetindeyim. Adayı halledeceğiz, bu benim sözümdür, namusumdur.

Galatasaray'a zarar veriyoruz! Bankalar yarın bize zorluk çıkartacak. Birçok kurumdan bize incelemeler gelecek. Şahsıma bir şey işlemişsem gençliğim haram olsun bana, yarını göremeyeyim!

Bundan sonra yönetim, başkan ayrımı yapmadan ölüme gidecek kadar Galatasaraylıyım!

Falcao gelince bütün Türkiye ayağa kalktı, başkan 'Taraftar istiyor ben alacağım' dedi. Talihsiz bir Falcao fotoğrafı ortaya çıktı. Ben bir gazeteciye falan vermedim çok yakın bir arkadaşıma verdim o fotoğrafı. Bunun için özür dilerim.





Falcao için bir bonservis bedeli istediler. Falcao '5-6 milyon euro bedelle bir yere gitmem, ben Falcao'yum' dedi. Babel'i sezon ortasında alırken 2,5 milyon euro imza parası verdik mi, Babel'e de buna yakın bir ücret ödedik mi, ödedik

Falcao'ya imza parası içinde yıllık 5 milyon euro verdik. Arkadaşlar bu transfer tutmadı. Dünya çapında bir santrfor alıyorsunuz, tutmuyor. Buna benim kadar kimse üzülmez. Uymadı Falcao. Başkan, tamamen taraftarın isteklerine arzularına dayanarak aldı.

Falcao'ya 2 yılda 10 milyon euro ödedik. Maç başları da vardı. Bu aldığı paralardan da 500 bin euro indirim yaptı, kovid döneminde almadı.

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