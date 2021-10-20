20 Ekim 2021, Çarşamba

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim o ismin üstünü çizdi! Devre arasında gidiyor

Süper Lig'de geride kalan 9 haftanın ardından 17 puan toplayarak ligde 6. sırada bulunan Galatasaray'da devre arası operasyonu şimdiden başlıyor. Teknik Direktör Fatih Terim'in bir türlü beklenen performansı gösteremeyen Gustavo Assunçao ile ara transfer döneminde yolların ayrılmasını talep etti. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim o ismin üstünü çizdi! Devre arasında gidiyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 20.10.2021

Transferin son gününde büyük ümitlerle Portekiz'in Famaliçao takımından 1 yıllığına kiralanan Gustavo Assunçao şu ana kadar beklentileri karşılayamadı. Teknik direktör Fatih Terim'in 1'i ilk 11'de olmak üzere sadece 2 maçta forma şansı verdiği Brezilyalı orta alan oyuncusuyla ilgili şok bir iddia kulislerde dolaşıyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim o ismin üstünü çizdi! Devre arasında gidiyor

KONYA ÖNÜNDE ÇOK ETKİSİZ KALDI

Takvim'in derlediği habere göre Terim son olarak Konyaspor önünde çok etkisiz kalan Assunçao'nun devre arasında gönderilmesini istiyor. Başarılı hocanın yönetimi bu konuda bir rapor sunduğu da gelen bilgiler arasında.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim o ismin üstünü çizdi! Devre arasında gidiyor

ÖZELLİKLE FİZİKİ OLARAK YETERSİZ

Terim'in özellikle Assunçao'nun fiziki yetersizliği nedeniyle böyle bir karar aldığı öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın 21 yaşındaki futbolcunun yerine devre arasında mutlaka bir transfer yapılmasını istediği de belirlendi.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim o ismin üstünü çizdi! Devre arasında gidiyor

GEDSON OLMAZSA ELNENY GELEBİLİR

Alına bilgilere göre Terim ara transfer döneminde Gedson Fernandes için birkez daha harekete geçilmesini istiyor. Eğer Portekizli yıldız yine bitirilemezse bu kez Mohamed Elneny'nin ismi gündeme gelebilir.

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