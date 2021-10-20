GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim o ismin üstünü çizdi! Devre arasında gidiyor

GEDSON OLMAZSA ELNENY GELEBİLİR



Alına bilgilere göre Terim ara transfer döneminde Gedson Fernandes için birkez daha harekete geçilmesini istiyor. Eğer Portekizli yıldız yine bitirilemezse bu kez Mohamed Elneny'nin ismi gündeme gelebilir.

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ