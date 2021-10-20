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GALATASARAY HABERLERİ: Sacha Boey Beşiktaş derbisinde ilk 11'de!

Sacha Boey o maçta ilk 11’de!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 20.10.2021

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Sacha Boey'in, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Lokomotiv Moskova maçına sonradan oyuna girmesi beklenirken; Süper Lig'de Beşiktaş derbisinde ilk 11'de yer alacağı belirtildi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Sezona flaş bir giriş yapan Sacha Boey eylül ayındaki milli arada sakatlanmıştı. Son olarak Marsilya maçına 11'e başlayan 21 yaşındaki Fransız futbolcu ligde son 6 maçı kaçırdı. Fotomaç'ın haberine göre; Boey'in Moskova deplasmanında son yarım saatte görev alması bekleniyor. Boey'in Beşiktaş derbisinde ise ilk 11'de yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. Boey bu sezon 7 maça çıkarken 605 dakika şans buldu.

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