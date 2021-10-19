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GALATASARAY

Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçının hakemi belli oldu!

Lokomotiv Moskova maçının hakemi belli oldu!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 19.10.2021 Giriş Tarihi: 19.10.2021

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, gruptaki 3. maçında deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılıların bu maçını Avustralyalı hakem Harald Lechner yönetecek. | Son dakika spor haberleri

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizden Galatasaray, E Grubu'ndaki üçüncü maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın oynanmasına az bir süre kala zorlu karşılaşmada düdük çalacak hakemler de belli oldu.

Buna göre karşılaşmada Avustralyalı hakem Harald Lechner düdük çalacak. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını ise Andreas Heidenreich, Maximilian Kolbitsch yapacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Lokomotiv Moskova maçı öncesi flaş değişiklik!

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