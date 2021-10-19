19 Ekim 2021, Salı

GALATASARAY

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Lokomotiv Moskova maçı öncesi flaş değişiklik!

Rusya’da bambaşka Cimbom! Terim her şeyi değiştiriyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 19.10.2021

Bu sezon Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde hedefleri olan Galatasaray, ligde istediği başlangıcı yapamasa da UEFA Avrupa Ligi'nde oldukça başarılı oldu. Zorlu ve yoğun fikstürde kadrosunu ekonomik kullanmak isteyen teknik direktör Fatih Terim, Lokomotiv Moskova deplasmanında önemli bir değişim yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Galatasaray haberleri: Süper Lig'de son olarak Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek son 3 maçını da kazanan Galatasaray'da gözler UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Lokomotiv Moskova maçına çevrildi.

Zorlu ve yoğun fikstürde kadrosunu ekonomik kullanmak isteyen teknik direktör Fatih Terim, Lokomotiv Moskova deplasmanında önemli bir değişim yapmaya hazırlanıyor. Takvim'in haberine göre; tecrübeli hocanın Rusya'da Boey, Marcao, Berkan Kutlu, Barış Alper ve Diagne'yi 11'e alması bekleniyor.

Terim'in Yedlin, Alpaslan, Halil, Mohamed ve Kerem'i kulübede oturtacağı öğrenildi. Konyaspor önünde çift forvetli sistemi tercih eden Terim, Moskova'da 4-3-3'e geri dönecek.

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