GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim Lokomotiv Moskova'ya konsantre! Forvet planını belirledi

Süper Lig'in 9. haftasında namağlup Konyaspor'u 1-0 yenen ve rakibinin serisine son vererek 3 maçlık galibiyet serisi oluşturan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, tamamen Avrupa'ya konsantre oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak sarı-kırmızılılarda deneyimli çalıştırıcı forvet planını da belirledi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, Süper Lig'de art arda 3'üncü maçını kazanırken camianın keyfi yerinde. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın takıldığı haftada kazanan Aslan zirve yarışında rakiplerine yaklaştı.



Fotomaç'ın haberine göre; Sarı-kırmızılılarda yüzler gülüyor. Teknik direktör Terim ise rotasını çoktan Avrupa Ligi'ne kırmış durumda. Deneyimli çalıştırıcı, Lazio galibiyeti ve Marsilya beraberliği sonrası Lokomotiv Moskova deplasmanından da iyi bir skorla dönerek liderliğini korumak istiyor.



İmparator, kurmaylarıyla birlikte Rus ekibini mercek altına aldı. Hemen öğrencilerine aktarmaya başladı. Usta hoca bu sezon sadece Süper Lig'de zirveyi değil, Avrupa'da da geçmiş başarıları da kovalıyor.



Fatih Terim, Lokomotiv deplasmanına da çift forvetle çıkacak. En uçta formda Mohamed veya Diagne oynayacak. Arkalarında bağlantı oyuncusu olarak Halil Dervişoğlu görev yapacak.

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