19 Ekim 2021, Salı

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim Lokomotiv Moskova'ya konsantre! Forvet planını belirledi

Terim Lokomotiv’e konsantre! Forvet planını belirledi
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.10.2021

Süper Lig'in 9. haftasında namağlup Konyaspor'u 1-0 yenen ve rakibinin serisine son vererek 3 maçlık galibiyet serisi oluşturan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, tamamen Avrupa'ya konsantre oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak sarı-kırmızılılarda deneyimli çalıştırıcı forvet planını da belirledi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, Süper Lig'de art arda 3'üncü maçını kazanırken camianın keyfi yerinde. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın takıldığı haftada kazanan Aslan zirve yarışında rakiplerine yaklaştı.

Fotomaç'ın haberine göre; Sarı-kırmızılılarda yüzler gülüyor. Teknik direktör Terim ise rotasını çoktan Avrupa Ligi'ne kırmış durumda. Deneyimli çalıştırıcı, Lazio galibiyeti ve Marsilya beraberliği sonrası Lokomotiv Moskova deplasmanından da iyi bir skorla dönerek liderliğini korumak istiyor.

İmparator, kurmaylarıyla birlikte Rus ekibini mercek altına aldı. Hemen öğrencilerine aktarmaya başladı. Usta hoca bu sezon sadece Süper Lig'de zirveyi değil, Avrupa'da da geçmiş başarıları da kovalıyor.

Fatih Terim, Lokomotiv deplasmanına da çift forvetle çıkacak. En uçta formda Mohamed veya Diagne oynayacak. Arkalarında bağlantı oyuncusu olarak Halil Dervişoğlu görev yapacak.

Assunçao beklentileri karşılayamadı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Mohamed’in büyük değişimi! Premier Lig ekipleri takibe aldı Mohamed'in büyük değişimi! Premier Lig ekipleri takibe aldı
Cimbom’dan Elneny hamlesi! O tarihte gelecek Cimbom'dan Elneny hamlesi! O tarihte gelecek
Başladığı gibi gitmedi! O tokattan sonra... Başladığı gibi gitmedi! O tokattan sonra...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör