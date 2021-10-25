BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın eski futbolcusu Bruma'dan flaş transfer itirafı! "Beşiktaş beni istedi"

"BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞILAMADI"

Beşiktaş'ın bir teklifi oldu ve başka teklifler de vardı. Ancak kulüpler arasında anlaşma sağlanamadı, ne oldu, bilmiyorum. Ben PSV'ye odaklanmış durumdayım. Ayrılma konusunda çok istekli değildim. İşimi yapıyorum ve önüme gelecekleri bekliyorum.