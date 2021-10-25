BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın eski futbolcusu Bruma'dan flaş transfer itirafı! "Beşiktaş beni istedi"
Bir dönem Süper Lig'de Galatasaray forması giyen ve performansıyla taraftarların gönlünde taht kuran Bruma, açıklamalarda bulundu. Şu anda PSV Eindhoven forması giyen 27 yaşındaki futbolcu, flaş bir transfer itirafında da bulundu. İşte o sözler...
Galatasaray'ın eski oyuncularından, PSV Eindhoven forması giyen Bruma, Portekiz basınına açıklamalarda bulundu ve yaz aylarında Beşiktaş'tan aldığı teklife yönelik konuştu. Bruma, "PSV'de amacımız şampiyon olmak ve UEFA Avrupa Ligi'nde gidebileceğimiz yere kadar gitmek. Bunun için gerekli tüm şartlara sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bence Şampiyonlar Ligi'nde olmayı hak ediyorduk. Amacımız Şampiyonlar Ligi'nde olmaktı ama olmadı" dedi.
"DAHA KOMPLE BİR OYUNCUYUM"
Galatasaray, Sociedad, Leipzig gibi takımlarda oynadıktan sonra artık daha komple bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Daha olgunum, daha gelişmii ve güçlenmiş bir oyuncuyum.
"SPORTING'E DÖNEBİLİRİM"
Belki gelecekte bir gün Sporting'e geri dönebilirim, her şey olabilir. Bu sezon çok gol atmak, asistler yapmak ve takımın kazanmasına yardım etmek istiyorum. Şampiyon olmak ilk hedefim. Sonra Portekiz Milli Takımı'na dönmeyi diliyorum.
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