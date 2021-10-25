25 Ekim 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın eski futbolcusu Bruma'dan flaş transfer itirafı! "Beşiktaş beni istedi"

Bir dönem Süper Lig'de Galatasaray forması giyen ve performansıyla taraftarların gönlünde taht kuran Bruma, açıklamalarda bulundu. Şu anda PSV Eindhoven forması giyen 27 yaşındaki futbolcu, flaş bir transfer itirafında da bulundu. İşte o sözler...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray’ın eski futbolcusu Bruma’dan flaş transfer itirafı! Beşiktaş beni istedi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 25.10.2021

Galatasaray'ın eski oyuncularından, PSV Eindhoven forması giyen Bruma, Portekiz basınına açıklamalarda bulundu ve yaz aylarında Beşiktaş'tan aldığı teklife yönelik konuştu. Bruma, "PSV'de amacımız şampiyon olmak ve UEFA Avrupa Ligi'nde gidebileceğimiz yere kadar gitmek. Bunun için gerekli tüm şartlara sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bence Şampiyonlar Ligi'nde olmayı hak ediyorduk. Amacımız Şampiyonlar Ligi'nde olmaktı ama olmadı" dedi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray’ın eski futbolcusu Bruma’dan flaş transfer itirafı! Beşiktaş beni istedi

"DAHA KOMPLE BİR OYUNCUYUM"

Galatasaray, Sociedad, Leipzig gibi takımlarda oynadıktan sonra artık daha komple bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Daha olgunum, daha gelişmii ve güçlenmiş bir oyuncuyum.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray’ın eski futbolcusu Bruma’dan flaş transfer itirafı! Beşiktaş beni istedi

"BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞILAMADI"

Beşiktaş'ın bir teklifi oldu ve başka teklifler de vardı. Ancak kulüpler arasında anlaşma sağlanamadı, ne oldu, bilmiyorum. Ben PSV'ye odaklanmış durumdayım. Ayrılma konusunda çok istekli değildim. İşimi yapıyorum ve önüme gelecekleri bekliyorum.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray’ın eski futbolcusu Bruma’dan flaş transfer itirafı! Beşiktaş beni istedi

"SPORTING DAHA ÇOK ATABİLİRDİ"

Sporting'in Beşiktaş ile oynadığı maçı izledim. Sporting iyi iş çıkardı, daha farklı da kazanabilirlerdi. İyi bir takım, harika hocaları var ve çok iyi durumdalar. Umarım böyle devam ederler, onları izlemeyi seviyorum.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray’ın eski futbolcusu Bruma’dan flaş transfer itirafı! Beşiktaş beni istedi

"SPORTING'E DÖNEBİLİRİM"

Belki gelecekte bir gün Sporting'e geri dönebilirim, her şey olabilir. Bu sezon çok gol atmak, asistler yapmak ve takımın kazanmasına yardım etmek istiyorum. Şampiyon olmak ilk hedefim. Sonra Portekiz Milli Takımı'na dönmeyi diliyorum.

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