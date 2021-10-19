GALATASARAY HABERLERİ: Gustavo Assunçao beklentileri karşılayamadı!

Yaz transfer döneminde Famalicao'dan kiralık olarak kadroya katılan Gustavo Assunçao, Galatasaray'da beklentileri karşılayamadı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Gedson Fernandes transferi gerçekleşmeyince transfer edilen Gustavo Assunçao henüz beklentileri karşılayamadı. Fotomaç'ın haberine göre; 21 yaşındaki ön libero, Konyaspor maçında ikinci devrede oynamıştı. Ancak performansı yine yetersiz kaldı. Pozisyon alma hataları dışında ikili mücadelelerde eksik kaldı. Kazandığı topların önemli bölümünü de olumlu kullanamadı.

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ