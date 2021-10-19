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GALATASARAY HABERLERİ: Gustavo Assunçao beklentileri karşılayamadı!

Assunçao beklentileri karşılayamadı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 19.10.2021

Yaz transfer döneminde Famalicao'dan kiralık olarak kadroya katılan Gustavo Assunçao, Galatasaray'da beklentileri karşılayamadı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Gedson Fernandes transferi gerçekleşmeyince transfer edilen Gustavo Assunçao henüz beklentileri karşılayamadı. Fotomaç'ın haberine göre; 21 yaşındaki ön libero, Konyaspor maçında ikinci devrede oynamıştı. Ancak performansı yine yetersiz kaldı. Pozisyon alma hataları dışında ikili mücadelelerde eksik kaldı. Kazandığı topların önemli bölümünü de olumlu kullanamadı.

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