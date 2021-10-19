GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mostafa Mohamed'in büyük değişimi! Premier Lig ekipleri takibe aldı
Son iki maçta 3 gol atan Galatasaray'ın Mısırlı forveti, fiziksel dayanıklılık testlerinde takımın en iyisi oldu. Kaan'dan sonra da yağ oranı en az çıkan futbolcu konumunda. Mohamed'in giderek artan performansı sebebiyle Fransızların ardından İngilizler de peşine takıldı.
Sezona durgun başlayan ve fizik gücü nedeniyle zaman zaman eleştirilen Galatasaray'ın Mısırlı forveti Mostafa Mohamed, son iki maçta attığı 3 golle kendini gösterdi. Rize'de duble yaptıktan sonra Konyaspor karşısında da 87 dakika sahada kalan Mohamed, attığı akıl dolu golle Galatasaray'ı galibiyete taşıdı.
TARAFTARLARIN GÖZÜNE GİRDİ
Fotomaç'ın haberine göre; Taraftarın da övgüyle bahsettiği 23 yaşındaki forvet, idmanlarda ekstra çalışmasının ve düzenli aile hayatının saha içinde karşılığını alıyor. Fiziksel dayanıklılık testinde takım arkadaşlarını geçen Mohamed, genç stoper Işık Kaan Arslan'dan sonra yağ oranı en düşük çıkan oyuncu konumunda.
"GOLLERİM DEVAM EDECEK"
Eşini, yeni doğan çocuğunu ve annesini İstanbul'a yanına getiren Mohamed, "Gol atamadığım dönemde üzerimde büyük baskı hissediyordum. Tek ihtiyacım olan bir goldü, gerisinin geleceğini biliyordum. Taraftarlar destekleriyle beni motive etti. Gollerim devam edecek" diye konuştu.
BORDEAUX 6 MİLYON EURO ÖDEMEYE HAZIR!
Cimbom'da Mostafa Mohamed'in giderek artan performansı sebebiyle Fransızların ardından İngilizler de peşine takıldı. Bordeaux kulübünün 6 milyon euro ödemeye hazır olduğu 23 yaşındaki golcünün peşine Premier Lig ekipleri de düştü.
Sözleşmesinde 4 milyon dolar satın alma opsiyonu bulunan Mostafa Mohamed için bonservisine sahip Mısır kulübü Zamalek'e önümüzdeki günlerde sarı-kırmızılı yönetim tarafından olumlu geri dönüş yapılması bekleniyor.
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