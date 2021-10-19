GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mostafa Mohamed’in büyük değişimi! Premier Lig ekipleri takibe aldı

"GOLLERİM DEVAM EDECEK"

Eşini, yeni doğan çocuğunu ve annesini İstanbul'a yanına getiren Mohamed, "Gol atamadığım dönemde üzerimde büyük baskı hissediyordum. Tek ihtiyacım olan bir goldü, gerisinin geleceğini biliyordum. Taraftarlar destekleriyle beni motive etti. Gollerim devam edecek" diye konuştu.