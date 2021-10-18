18 Ekim 2021, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
GALATASARAY HABERLERİ - Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi sarı kırmızılılara iki isimden müjde! (GS haberi)
Süper Lig'in 10. haftasında ligi şampiyon tamamlamak isteyen iki takım, Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen mücadele öncesinde sarı kırmızılı takıma iki oyuncudan iyi haber geldi. Derbide Galatasaray'da, Konyaspor maçında kart cezaları sebebiyle oynayamayan Marcao ve Berkan Kutlu forma giyebilecek.
Süper Lig'de 10. hafta nefesleri kesecek. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren iki takım olan Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesin de sarı kırmızılı takıma iki oyuncudan iyi haber geldi. Ligin 9. haftasında oynanan ve Galatasaray'ın 1-0 kazandığı Konyaspor maçında Marcao ve Berkan Kutlu kart cezaları sebebiyle forma giyememişti. 8 maçlık cezasını tamamlayan Marcao ile 1 maçlık cezası sona eren Berkan Kutlu, teknik direktör Fatih Terim'in şans vermesi durumunda oynayabilecek.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...