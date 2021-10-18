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GALATASARAY HABERLERİ - Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi sarı kırmızılılara iki isimden müjde! (GS haberi)

Cimbom’a derbi öncesi iki isimden müjde!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 18.10.2021

Süper Lig'in 10. haftasında ligi şampiyon tamamlamak isteyen iki takım, Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen mücadele öncesinde sarı kırmızılı takıma iki oyuncudan iyi haber geldi. Derbide Galatasaray'da, Konyaspor maçında kart cezaları sebebiyle oynayamayan Marcao ve Berkan Kutlu forma giyebilecek.

Süper Lig'de 10. hafta nefesleri kesecek. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren iki takım olan Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesin de sarı kırmızılı takıma iki oyuncudan iyi haber geldi. Ligin 9. haftasında oynanan ve Galatasaray'ın 1-0 kazandığı Konyaspor maçında Marcao ve Berkan Kutlu kart cezaları sebebiyle forma giyememişti. 8 maçlık cezasını tamamlayan Marcao ile 1 maçlık cezası sona eren Berkan Kutlu, teknik direktör Fatih Terim'in şans vermesi durumunda oynayabilecek.

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