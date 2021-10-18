GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim'in eski yardımcısı Ümit Davala'dan şok eleştiri! "Bundan kurtulmadan olmaz"

"BU HASTALIKTAN VAZGEÇMELİ"

Daha çok pozisyona girmeli Galatasaray, daha çok üretmeli ve topa sahip olmalı. Galatasaray yeteri kadar atağa kalkmıyor. Bekler ön plandadır. Bekler işlemezse, ceza sahasını da dolduramazsan tekrar ister istemez geriye dönmek zorundasın. Pas hataları özellikle çıkarken çok fazlaydı. Halil geldi, hata yaptı. Taylan yaptı. Bu hastalıktan vazgeçmesi lazım Galatasaray'ın. İyi bir takımın, Galatasaray gibi bir takımın bilhassa oyun kurarken bu kadar çok basit yapmaması lazım.

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