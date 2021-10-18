18 Ekim 2021, Pazartesi

GALATASARAY

GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim'in eski yardımcısı Ümit Davala'dan şok eleştiri! "Bundan kurtulmadan olmaz"

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, ligin 9. haftasında Konyaspor'u konuk etti. Sarı kırmızılılar zorlu mücadeleyi kazanırken, altın değerinde bir 3 puanı hanesine yazdırmış oldu. Mücadelenin ardından sarı kırmızılıların eski futbolcusu ve eski antrenörü Ümit Davala, değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler...

GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim’in eski yardımcısı Ümit Davala’dan şok eleştiri! Bundan kurtulmadan olmaz
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 18.10.2021

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, evinde Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Galatasaray'ın eski futbolcusu ve eski antrenörü Ümit Davala, karşılaşmayı Tivibu Spor'da değerlendirdi.

GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim’in eski yardımcısı Ümit Davala’dan şok eleştiri! Bundan kurtulmadan olmaz

"ALTIN DEĞERİNDE 3 PUAN"

Altın değerinde bir üç puan. Oynanan futbol iyi futbol değildi Galatasaray adına. Kendi evinde mahkum oynayan bir Galatasaray izledik. Konya iyi bir Anadolu takımı. Ceza sahasına giren, topa hakim olan, 500 pas yapan, cesaretli, golü düşünen bir Konyaspor izledik. Savunmayı ön planda tutan bir Galatasaray vardı. Dönen toplarda sıkıntı oldu ve Konyaspor önemli şutlar attı. Bu sıkışık, kritik fikstür döneminde önemli bir üç puan.

GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim’in eski yardımcısı Ümit Davala’dan şok eleştiri! Bundan kurtulmadan olmaz

"ÜÇÜ DE İYİ İŞLER YAPTILAR"

Halil, Diagne ve Mustafa Rize maçında iyi işler yaptılar. Üçü de gol pozisyonuna giren, üreten oyuncular. Muhammed gollerine devam ediyor. Mustafa Muhammed attıkça daha da açılacak demiştik, onu gösteriyor. Halil de bilhassa kritik fırsatlar buldu. Gol atma fırsatları vardı. Diagne de her zaman bu takımda yer alır.

GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim’in eski yardımcısı Ümit Davala’dan şok eleştiri! Bundan kurtulmadan olmaz

"UZUN SÜREDİR SEYRETMEDİK"

İçeride böyle mahkum oynayan bir Galatasaray'ı uzun süredir seyretmiyorduk.

GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim’in eski yardımcısı Ümit Davala’dan şok eleştiri! Bundan kurtulmadan olmaz

"HALİL VE MUSTAFA İYİYDİ"

Halil'i biraz farklı oynattı. Muhammed ile çift değil de arkasındaydı. 4-3-3 oynayan Galatasaray, o orta sahadan feragat edip ileride Halil'i kullandı. Dönen toplarda sıkıntı yaşandı. Halil çok gezen, topu tutan, takımı öne çıkaran bir oyuncu. Dolayısıyla ikisi de şu an kötü bir görüntü çizmedi.

GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim’in eski yardımcısı Ümit Davala’dan şok eleştiri! Bundan kurtulmadan olmaz

"İKİ STOPER DE İYİ İŞ ÇIKARDI"

Merkez savunması takımın kalbidir. Esas oraya bakmak lazım. Nelsson ile Alpaslan bugün çok iyi iş çıkardı. Merkezde sürekli değişkenlik oluyor Galatasaray'da. Orada doğru ikiliyi bulduktan sonra bekler de toparlayacak.

GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim’in eski yardımcısı Ümit Davala’dan şok eleştiri! Bundan kurtulmadan olmaz

"MARCAO DÖNÜNCE TOPARLANIR"

Marcao, topla da çıkabilen bir oyuncu. Nelsson ve Alpaslan bu konuda iyi değil. Marcao, Galatasaray savunmasında bunu en iyi yapan isim. Marcao döndükten sonra savunma toparlayacaktır.

GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim’in eski yardımcısı Ümit Davala’dan şok eleştiri! Bundan kurtulmadan olmaz

"BU HASTALIKTAN VAZGEÇMELİ"

Daha çok pozisyona girmeli Galatasaray, daha çok üretmeli ve topa sahip olmalı. Galatasaray yeteri kadar atağa kalkmıyor. Bekler ön plandadır. Bekler işlemezse, ceza sahasını da dolduramazsan tekrar ister istemez geriye dönmek zorundasın. Pas hataları özellikle çıkarken çok fazlaydı. Halil geldi, hata yaptı. Taylan yaptı. Bu hastalıktan vazgeçmesi lazım Galatasaray'ın. İyi bir takımın, Galatasaray gibi bir takımın bilhassa oyun kurarken bu kadar çok basit yapmaması lazım.

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