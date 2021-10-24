24 Ekim 2021, Pazar

SÜPER LİG

Beşiktaş mı, Galatasaray mı? İşte Eto'o ve Guti'nin derbi tahmini

Beşiktaş mı, G.Saray mı? İşte Eto’o ve Guti’nin derbi tahmini
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 24.10.2021

Kariyerlerinin bir bölümünü Türkiye'de geçiren La Liga'nın eski yıldızları Guti Hernandez ve Samuel Eto'o, Türk futbolseverlerle bir araya gelerek Barcelona ile Real Madrid arasındaki El Clasico'yu izledi. İki futbol efsanesi, Süper Lig'de pazartesi günü oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisini de yorumladı.

İspanya La Liga'nın eski yıldızları Guti Hernandez ve Samuel Eto'o' Türk futbolseverlerle bir araya gelerek Barcelona ile Real Madrid arasında oynanan El Clasico heyecanını birlikte yaşadı.

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Guti, İstanbul'da olduğu için çok gururlu ve mutlu olduğunu söyledi. Bir dönem Antalyaspor ve Konyaspor formaları giyen Samuel Eto'o ise uzun bir aradan sonra Türkiye'ye döndüğü için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Barcelona'dan bir teklif gelmesi durumunda ne cevap vereceğiyle ilgili bir soru üzerine Guti, kendisinin Real Madrid taraftarı olduğunu ve bu nedenle kabul etmeyeceğini ifade etti. Guti, en unutamadığı El Clasico'nun Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 2-0 yendikleri maç olduğunu belirtti.

Barcelona'nın eski yıldızlarından Samuel Eto'o ise birlikte oynadığı en iyi oyuncunun Messi olduğunu söyledi. Guti ve Eto'o pazartesi günü oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisinde ise kazanan tarafın siyah-beyazlı ekip olacağını vurguladılar.

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