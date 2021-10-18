Spor yazarları Galatasaray - Konyaspor maçını değerlendirdi! "Şapkayı önüne koyması lazım"
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, ligin 9. haftasında sahasında Konyaspor'u konuk etti. Sarı kırmızılılar mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrılarak rakibine bu sezonki ilk mağlubiyetini tattırdı. Spor yazarları da Galatasaray - Konyaspor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...
SERKAN KORKMAZ - ŞAPKA VE TAVŞAN
Konyaspor'un, Sehiç - Skubiç işbirliğiyle maçın ilk dakikalarında hediye ettiği golle öne geçen Galatasaray iyi oynamadı.
Orta sahadan başlayalım… Maçın en iyi ismi yine Cicaldau'ydu ama ekürisi Taylan beklenmedik kadar kötüydü.
Taylan'a erken gördüğü sarı kartın da etkisiyle Terim ancak 45 dakika dayanabildi.
Arada birkaç kez saman alevi gibi parlayan Morutan ile birlikte Galatasaray orta sahası lig standartının bir hayli altında bir performans sergiledi.
Skor 1-0'a geldikten sonra maçın son düdüğüne kadar gole her daim yakın oynayan taraf Palut'un takımıydı.
İkinci yarıda Konya'nın beraberlik golünü bulmaması sadece Muslera'nın nefis bir kurtarışıyla değil, çokça beceriksizlikle alakalıydı.
Savunmayla ilgili çok fazla söylenecek ve yapacak bir şey yok ama eminim ki Terim dahil tüm Galatasaraylılar "Marcao'nun cezası çok şükür bitti" diye düşünüyordur.
İtiraf edeyim; Halil ve Mohamed'i iç sahada zayıf ekipler karşısında bir arada oynatmak mantıklı gelmişti.
Konya gibi bir rakip karşısında biraz lüks kaçtıkları kanaatindeyim.
Yıllardır Galatasaray'ı dünkü maçın ikinci yarısındaki kadar acz içinde görmedim. Konyaspor'u da böyle oynayan bir takımı yenemediği için övemiyorum.
Fatih Hoca bu kadro ve bu performansla Lokomotif ve Beşiktaş maçlarının ikisini de kazanmak için şapkadan hayli iri bir tavşan çıkarmak zorunda gibi duruyor.
Ama önce aynı şapkayı önüne koyarak bir düşünmesi lazım.
LEVENT TÜZEMEN - LİDERİ BULMALI
Galatasaray zirveye tutunmak için önemli bir maç kazandı. Ancak ikinci yarıdaki rakibin oyununa mahkum olmak ve topa sadece yüzde 29 oranında sahip olmak büyük takım kimliğine yakışmadı.
İlk yarı ile ikinci yarı arasında Galatasaray'ın oyun anlayışında gece ile gündüz kadar fark vardı.
Terim'in Mohamed ile Halil'i birlikte oynatması gol pozisyonları üretilmesini sağladı.
Mohamed'in golü öncesi Sukubiç'in kontrolündeki topu ısrarla takip etmesi ve rakibini itmemesi çok akılcıydı.
Sehiç de hata yapınca kolay bir gol attı. Halil 3 kez gol atma fırsatı buldu ve özellikle Sehiç'in son anda kurtardığı topu aşırtma hamlesi doğru bir düşünceydi.
Taylan tek oynadı ve destek alamadığı için çok hata yaptı.
Morutan kenarda Galatasaray'a katkı veremedi. 10 numara olduğu söylenen Rumen oyuncuyu Terim bence forvet arkasında oynatmalı.
Galatasaray'ın ikinci yarıda skoru korumak adına topu Konya'ya bırakıp yaslanması yakışmadı.
Avrupa Ligi'nde Lazio gibi teknik becerisi ve pas üretme kalitesi yüksek bir takıma karşı Galatasaray oyun olarak bile hiç dağılmadı.
Önde top tutamamak, pas hatası yapmak Konya'yı cesaretlendirdi.
Muslera iki net gol pozisyonu önledi.
Galatasaray'ın telaşlı ve ürkek yapısından, kaybetmeme duygusundan kurtulması için Terim kriz anlarında sorumluluk alacak bir oyun lideri yaratmalı. Bu isim Feghouli olmalı.
Cezayir Milli Takımı'nda harikalar yaratan Feghouli eğer Galatasaray'da liderliğe soyunmuyorsa ve ilk onbirde yer bulamıyorsa bir sorun var demektir. Gençleştirilmeye çalışılan Galatasaray'da genç oyuncuların baskı altında nasıl oynamaları gerektiğine destek olacak "Lider oyuncu" ihtiyacını Terim'in acilen çözmesi gerekir.
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