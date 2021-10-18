Savunmayla ilgili çok fazla söylenecek ve yapacak bir şey yok ama eminim ki Terim dahil tüm Galatasaraylılar "Marcao'nun cezası çok şükür bitti" diye düşünüyordur.

İtiraf edeyim; Halil ve Mohamed'i iç sahada zayıf ekipler karşısında bir arada oynatmak mantıklı gelmişti.

Konya gibi bir rakip karşısında biraz lüks kaçtıkları kanaatindeyim.