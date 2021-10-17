GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom için büyük fırsat! İşte Galatasaray Konyaspor maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılar rakibi Beşiktaş'ın mağlup olduğu ve Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin olduğu bu haftayı fırsat bilerek sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Konyaspor ise namağlup serisini devam ettirme peşinde... İşte Galatasaray-Konyaspor maçının muhtemel 11'leri... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Göztepe ve Rize'yi yenip çıkışa geçen Galatasaray, Konya'yı ağırlıyor. 14 puanı bulunan sarı-kırmızılılar, namağlup rakibini yenip zirveyle farkı eritmeyi amaçlıyor. Beşiktaş'ın yenilmesiyle rakibiyle puanını eşitleme fırsatı yakalayan Cimbom 3 puanı alıp Trabzon-F.Bahçe karşılaşmasını beklemeye geçecek.

DURAN TOP ÇALIŞILDI

Fotomaç'ın haberine göre; Sezon başından bu yana neredeyse 3 günde 1 maç yapan Galatasaray, yeni bir kadro kurulmasının sancılarını da çekti. Milli aranın geçtiğimiz salı günü sona ermesiyle sarı-kırmızılılar, taktik ağırlıklı çalışmaları artırdı. Özellikle duran top organizasyonları üzerinde durulduğu da öğrenildi. Galatasaray, 21 Ekim'de L. Moskova'ya konuk olacak.

GALATASARAY-KONYASPOR MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Alpaslan, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil, Diagne.

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Amir, Soner, Michalak, Serdar Gürler, Bytyqi, Endri Çekici.

ASLAN'DA 3 EKSİK

Galatasaray'da iki futbolcu cezası, bir isimse sakatlığı nedeniyle Konyaspor maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda Rize deplasmanında kırmızı kar gören Berkan Kutlu ile 8 maçlık cezasının sonuncusuna gelen Marcao, müsabaka kadrosunda yer alamayacak. Sakatlığı süren kaptan Arda Turan da kadroda yok.

SÜPER LİG'DE 41. RANDEVU

Aslan ile yeşil-beyazlılar, Süper Lig'de 41. kez karşılaşıyor. İki takım arasında geride kalan 40 maçta sarı-kırmızılılar 29, yeşil-beyazlılar 3 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 79 golüne, Anadolu temsilcisi 25 golle karşılık verdi.

İSTANBUL'DA YENİLMİYOR

Cimbom lig tarihinde Konya ile İstanbul'da yaptığı hiçbir maçı kaybetmedi. Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 20 lig maçından 16'sını sarı-kırmızılılar kazandı, 4'ü berabere bitti, Konyaspor kazanamadı. İstanbul'da Cimbom 48, konuk takım ise 15 gol attı.

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