Galatasaray - Konyaspor CANLI | Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray - Konyaspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta? 11'ler belli oldu!

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Konyaspor kozlarını paylaşacak. Sarı kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile oynayacağı maçın öncesinde zorlu bir maça çıkacak ve kazanarak 3'te 3 yapmak ve yükselişini sürdürmek istiyor. Nef Stadyumu'nda oynanacak müsabaka öncesinde birçok detay araştırılıyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

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Süper Lig 9. haftasında heyecan devam ediyor. Göztepe ve Rizespor maçlarında geriden gelerek galibiyeti yakalayan ve büyük bir çıkış içerisinde olan Galatasaray, NEF Stadyumu'nda Konyaspor'u konuk ediyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Konyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

📺 GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Konyaspor maçı 17 Ekim Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - KONYASPOR 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Alpaslan, Van Aanholt, Taylan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil, Mostafa

Konyaspor: Sehic, Skubic, Abdülkerim, Ahmet, Guilherme, Rahmanovic, Endri Çekici, Bytyqi, Serdar Gürler, Hadziahmetovic, Oğulcan Ülgün

📉 GALATASARAY - KONYASPOR MAÇININ ORANLARI BELLİ OLDU!

Galatasaray: 1.45

Beraberlik: 3.80

Konyaspor: 5.25

⚽ GALATASARAY MİLLİ ARAYI İYİ DEĞERLENDİRDİ!

Süper Lig'e verilen milli arada Galatasaray, TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ve İstanbulspor ile karşılaştı. Tuzlaspor'u 4-3 yenen Aslan, İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı.

🏟 STADIN YENİ İSMİ BELLİ OLDU!

Burak Elmas'ın seçim öncesinde açıkladığı projeler arasında yer alan stad isim sponsorluğu sonunda gerçekleşti. Galatasaray'ın yeni stad ismi Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu oldu.

👉 GALATASARAY'IN YILDIZLARI MİLLİ ARADAN DÖNDÜ!

Galatasaray'da milli takım kamplarından dönen Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu, Halil Dervişoğlu, Işık Kaan Arslan, Barış Alper Yılmaz, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Moruţan, Christian Luyindama, Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed bugün ilk kez antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

💪 GALATASARAY İSTANBUL'DA RAKİBİNE MAÇ KAYBETMEDİ

Galatasaray, lig tarihinde Konyaspor ile İstanbul'da yaptığı hiçbir maçı kaybetmedi. Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 20 lig maçından 16'sını sarı-kırmızılılar kazandı, 4'ü berabere bitti, yeşil-beyazlılar deplasmanda galip gelemedi. İstanbul'da ev sahibi ekip 48, konuk takım ise 15 gol attı.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

İstanbul'da 2007-2008 sezonunda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu sonuç, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma oldu. Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki üç galibiyetinden ikisini 1-0'lık, birini de 4-3'lük skorla aldı.

📋 GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI ÖNCESİNDE ÖNEMLİ NOTLAR!

- Galatasaray, Süper Lig'de Konyaspor'u konuk ettiği 20 maçın hiçbirini kaybetmedi (16G 4B).

- Süper Lig'de oynadığı son iki maçta birer gol atan Galatasaray orta sahası Olimpiu Morutan, kariyerinde ilk kez üst üste üç lig maçında gol sevinci yaşamak istiyor.

- Konyaspor'a rakip olduğu son dört Süper Lig maçında dört gol atan Mbaye Diagne, son karşılaşmada iki gol sevinci yaşadı (Ocak 2021).

- Konyaspor'un Süper Lig tarihinde 5+ maçta karşılaştığı takımlar arasında en düşük galibiyet yüzdesine sahip olduğu rakibi Galatasaray (%7.5; 3/40).

- Konyaspor, Süper Lig'de 12 maçtır kaybetmedi.

- Evinde oynadığı son altı Süper Lig maçının beşini kazanan Galatasaray (1M), tek mağlubiyetini Alanyaspor'dan aldı (0-1).

- Geçen sezon İstanbul takımlarına konuk olduğu ilk Süper Lig maçında Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup eden Konyaspor, daha sonraki altı ziyaretinden toplam 3 puan çıkarabildi (3B 3M).

- Konyaspor'un İstanbul takımlarına Süper Lig'de attığı son beş deplasman golünün dördünde asisti yapan Zymer Bytyqi, bu asistlerin tamamını yaptığı ortalar sonucunda kaydetti.

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