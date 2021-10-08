GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu’na çifte talip!

LYON'DA DA HESAPLAR AYNI

Finansal şartları ve kadro değeri Nantes'a göre çok daha iyi seviyelerde olan, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden Lyon'un da çok ciddi bir sol kanat arayışında olduğu belirtiliyor. Kadrosunda Ekambi dışında sol ön oyuncusu bulunmayan ve buraya genç, potansiyelli, skor üretmeye yatkın bir oyuncu bakan Fransız devi, Kerem'den hem saha içinde faydalanmayı hem de onu geliştirerek çok daha yüksek bedeller karşılığında satmanın hesapları içinde. Oyuncuyu yakından takip eden temsilcilerin, Kerem'in transfer olduktan hemen sonra Lyon'un değişmez sol kanat oyuncusu olabileceği yönünde raporlar hazırladığı da gelen haberler arasında.