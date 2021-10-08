GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'na çifte talip!
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a geldiği günden bu yana büyük bir fark yaratan Kerem Aktürkoğlu, Avru takımlarının radarına girmeye devam ediyor. 22 yaşındaki futbolcuyu Türkiye-Norveç maçında izlemek için Nantes ve Lyon ekiplerinin gözlemcileri yakından takip edecek. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
Ara transfer döneminde çok sayıda takviye yapmaya hazırlanan Galatasaray 'ı, iç transferde de yoğun günler bekliyor. Sarı- Kırmızılı ekibin Brezilyalı stoperi Marcao'ya Palmeiras'ın talip olmasının ardından, Fransız kulüpleri de bir başka genç yetenek için devreye girdi. Fanatik'in haberine göre Aslan'ın 22 yaşındaki hücum oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun, Nantes ve Lyon'un radarına girdiği ortaya çıktı. İki kulübün, Kerem'in her maçını canlı izlettiği ve hakkında detaylı raporlar hazırlattığı öğrenildi. Ocak ayında Kerem için oldukça yüksek bir bonservis teklifi yapılması bekleniyor. Genç oyuncu hakkında iki kulübün hazırlattığı raporlardaki ilginç detaylar da dikkat çekiyor.
"SEVİYEMİZİN ÇOK ÜSTÜNDE"
Bu sezon Fransa Ligi'ne istediği gibi bir başlangıç yapamayan ve orta sıralarda yer alan Nantes cephesinde Kerem için, "Potansiyeli bizim seviyemizin çok üzerinde. Galatasaray'la bonservis konusunda anlaşsak bile oyuncu bizi hedefleri açısından yetersiz bulup tercih etmeyebilir. İkna edebilmek için ona basamak olabileceğimizi ve daha büyük kulüplere gitmesini sağlayabileceğimizi anlatabiliriz" ifadeleri kullanılıyor. Nantes Kulübü, Kerem transferine bir yatırım gözüyle yaklaşıyor.
LYON'DA DA HESAPLAR AYNI
Finansal şartları ve kadro değeri Nantes'a göre çok daha iyi seviyelerde olan, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden Lyon'un da çok ciddi bir sol kanat arayışında olduğu belirtiliyor. Kadrosunda Ekambi dışında sol ön oyuncusu bulunmayan ve buraya genç, potansiyelli, skor üretmeye yatkın bir oyuncu bakan Fransız devi, Kerem'den hem saha içinde faydalanmayı hem de onu geliştirerek çok daha yüksek bedeller karşılığında satmanın hesapları içinde. Oyuncuyu yakından takip eden temsilcilerin, Kerem'in transfer olduktan hemen sonra Lyon'un değişmez sol kanat oyuncusu olabileceği yönünde raporlar hazırladığı da gelen haberler arasında.
3. LİG'DEN FRANSA'YA
Geçen sezona kadar 3. Lig'de Erzincan forması giyen Kerem Aktürkoğlu, çok kısa bir sürede yıldızını parlattı. Hem Galatasaray'ın hem de Türk Milli Takımı'nın formasını giyen Kerem, bu kısa zamanda, Fransız kulübü Nantes'a, "Potansiyeli bizim seviyemizin üzerinde. Bizi tercih etmeyebilir" dedirtecek kadar başarılı bir grafik çizmeyi başardı.
TÜRKLER ETKİLİ OLDU
Lille'i PSG'nin önünde şampiyonluğa taşıyan temsilcilerimiz Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik gibi isimlerin performansı, Fransa'da Türk oyunculara karşı olan ilgiyi yükseltti. Kerem dışındaki yetenekli genç Türk oyuncuların da Fransız kulüpleri tarafından yakından takip edildiği belirtiliyor.
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