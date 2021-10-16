GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da kongre zamanı! Burak Elmas ve Mustafa Cengiz...
Galatasaray, kritik bir haftasonu geçirecek. Sarı-kırmızılılar pandemi nedeniyle 2 yıldır ertelenen mali genel kurulu bugün ve yarın yapacak. Kongrede eski yönetim Mustafa Cengiz'in hem mali hem de idari açıdan ibra edilip edilmeyeceği belirlenecekken; başkan Burak Elmas ise çeşitli yetkileri alıp alamayacağı belli olacak. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
İşte Sabah'ın haberine göre Galatasaray Mali Genel Kurulu'nda yaşanacaklar:
1- Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'ndeki Genel Kurul, corona virüsü tedbirleri kapsamında basına kapalı olacak ancak iki gün boyunca GS TV'den canlı yayınlanacak.
2- Saat 10'da başlayacak kongreyi yönetecek divan başkanı ilk olarak seçilecek. Başkan Burak Elmas, mali ve idari açıdan oylanacak eski yönetime kürsüde olmalarını teklif edecek.
3- 2019 ve 2020 yılının faaliyet ve denetim raporlarının sunumu kongre üyelerine yapılacak.
4- Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetimin bugün 2019, yarın da 2020 yılına ait dönemleri mali ve idari açıdan ibra oylamasına sunulacak.
5- 2019'da salonu ikiye bölüp elle sayılan ve tartışılan ibra oylamasını dikkate alan kulüp yetkilileri, kapalı usul sandıklarla oylama işlemini gerçekleştirecek.
6- Başkan Burak Elmas'ın 45 kişilik ekibi (yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurulları) tam kadro Genel Kurul'a katılacak. Ancak tarafsız olma adına ibra oylamasında Mustafa Cengiz lehine ya da aleyhine oy kullanmayacak.
7- Yarın son sözü başkan Burak Elmas söyleyecek. Elmas, gayrimenkuller (Florya arazisi, Kemerburgaz projesi, Mecidiyeköy'deki otel inşaatı, Hasnun Galip'teki kulüp binası, Kalamış Tesisleri), hisse senedi ve sermaye artırımı, Bankalar Birliği anlaşması ve yeni bütçe için sarıkırmızılı üyelerden yetki isteyecek.
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