GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da kongre zamanı! Burak Elmas ve Mustafa Cengiz...

Galatasaray, kritik bir haftasonu geçirecek. Sarı-kırmızılılar pandemi nedeniyle 2 yıldır ertelenen mali genel kurulu bugün ve yarın yapacak. Kongrede eski yönetim Mustafa Cengiz'in hem mali hem de idari açıdan ibra edilip edilmeyeceği belirlenecekken; başkan Burak Elmas ise çeşitli yetkileri alıp alamayacağı belli olacak. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

İşte Sabah'ın haberine göre Galatasaray Mali Genel Kurulu'nda yaşanacaklar: 1- Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'ndeki Genel Kurul, corona virüsü tedbirleri kapsamında basına kapalı olacak ancak iki gün boyunca GS TV'den canlı yayınlanacak.

2- Saat 10'da başlayacak kongreyi yönetecek divan başkanı ilk olarak seçilecek. Başkan Burak Elmas, mali ve idari açıdan oylanacak eski yönetime kürsüde olmalarını teklif edecek.

3- 2019 ve 2020 yılının faaliyet ve denetim raporlarının sunumu kongre üyelerine yapılacak.

4- Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetimin bugün 2019, yarın da 2020 yılına ait dönemleri mali ve idari açıdan ibra oylamasına sunulacak.

5- 2019'da salonu ikiye bölüp elle sayılan ve tartışılan ibra oylamasını dikkate alan kulüp yetkilileri, kapalı usul sandıklarla oylama işlemini gerçekleştirecek.