GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da savunma alarmı! Fatih Terim özel olarak görüştü
Milli ara nedeniyle liglere ara verilirken, Galatasaray bu sırada Tuzlaspor ve İstanbulspor'la hazırlık maçları oynadı ve kalesinde 7 gol gördü. Teknik direktör Fatih Terim savunmada alarm verirken, savunma 4'lüsündeki oyuncularla özel olarak görüşmelerini sürdürdü. İşte sarı-kırmızılılardaki son gelişmeler... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Üst üste Konyaspor, Lokomotiv Moskova ve Beşiktaş önünde zorlu sınavlara çıkacak olan Galatasaray'da savunma alarmı verildi. Fatih Terim'in Tuzlaspor ve İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçlarında toplam 7 gol yenmesi nedeniyle adeta çılgına döndüğü belirtiliyor.
TÜM GÖZLER DEFANSTA!
Takvim'in haberine göre; Hafta boyunca savunma organizasyonları üzerinde özellikle duran tecrübeli hocanın stoperler ve beklerle de özel olarak görüşmeler yaptığı ifade ediliyor.
VAN AANHOLT'UN YERİNE ÖMER
Konya maçında Nelsson ve Alpaslan'ı defansın ortasında oynatmayı planlayan Terim'in sağ bekte Yedlin'i sol bekte ise son haftaların formda ismi Ömer'i tercih etmesi bekleniyor.
BOEY PAMUKLARA SARILDI
Başarılı hocanın Marsilya maçında sakatlığı nükseden Sacha Boey'i Beşiktaş derbisini düşünerek Konya ve Lakomotiv maçlarında 11'de oynatmayacağı da gelen bilgiler arasında.
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