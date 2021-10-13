13 Ekim 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Dinamo Kursk 78-76 Galatasaray (MAÇ SONUCU-ÖZET) | FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

G.Saray Avrupa’da kayıp!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 13.10.2021

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Dinamo Kursk'a konuk oldu. Müsabakayı sarı-kırmızılı takım 78-76 kaybetti ve ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Galatasaray, B Grubu'ndaki ikinci maçında deplasmanda Rusya'nın Dinamo Kursk takımına 78-76 yenildi.

Kursk Spor Kompleksi'nde oynanan ve ilk çeyreği sarı-kırmızılı ekibin 22-20 üstünlüğüyle geçilen mücadelenin devresine 41-41 beraberlikle gidildi.

Rus ekibinin üçüncü çeyreği 60-58 önde kapattığı maçta son dakikalar çekişmeye sahne oldu. Ev sahibi takım, son 15 saniyesine 76-76 berabere girilen karşılaşmayı 78-76 kazandı.

Galatasaray, bu sezon ikinci maçından da mağlubiyetle ayrılırken, Rus temsilcisi 2'de 2 yaptı.

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