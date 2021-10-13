Dinamo Kursk 78-76 Galatasaray (MAÇ SONUCU-ÖZET) | FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Süper Lig'de 8 hafta tamamlanırken 14 puan toplayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ise liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-kırmızılılarda bu süreçte birçok oyuncu forma giyerken, teknik direktör Fatih Terim bu şansları değerlendiremeyen yıldız isimlerle yolların ayrılmasını istedi. Deneyimli çalıştırıcı kötü performanslarıyla gündeme gelen oyunculara neşteri vururken, yeni gelecek transferlere de bu şekilde yer açacak. İşte Galatasaray'daki son gelişmeler ve o futbolcu... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)