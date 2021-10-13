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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim'den dev neşter! 3 isim birden gönderilecek

Süper Lig'de 8 hafta tamamlanırken 14 puan toplayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ise liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-kırmızılılarda bu süreçte birçok oyuncu forma giyerken, teknik direktör Fatih Terim bu şansları değerlendiremeyen yıldız isimlerle yolların ayrılmasını istedi. Deneyimli çalıştırıcı kötü performanslarıyla gündeme gelen oyunculara neşteri vururken, yeni gelecek transferlere de bu şekilde yer açacak. İşte Galatasaray'daki son gelişmeler ve o futbolcu... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 13.10.2021 12:29 Güncelleme Tarihi: 13.10.2021 12:29
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim’den dev neşter! 3 isim birden gönderilecek

Süper Lig'de ilk 8 hafta tamamlanırken Galatasaray; 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 14 puan topladı ve 8. sırada yer aldı.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim’den dev neşter! 3 isim birden gönderilecek

Sarı-kırmızılılar bu süreçte UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2 maça çıkarken Lazio'yu sahasında 1-0 mağlup etti, Marsilya ile de deplasmanda 0-0 berabere kalarak 4 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim’den dev neşter! 3 isim birden gönderilecek

Yaz transfer döneminde takımın maliyetini önemli ölçüde düşüren ve gençleştirme operasyonu yapan Cimbom, devre arasında çalışmalarını sürdürecek.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim’den dev neşter! 3 isim birden gönderilecek

Galatasaray Başkanı Burak Elmas daha önce yaptığı açıklamada, "Ocak ayında tekrar hamleler yapacağız, yeni 7-8 oyuncu getirmek değil, ilk 11'e genç, alma imkanımız olan yeni oyuncuları tek tek ekleyerek önümüzdeki 3 sene futbol vizyonunu oluşturacak bir takımın çatısını kurmayı planlıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim’den dev neşter! 3 isim birden gönderilecek

Teknik direktör Fatih Terim de ocak ayını işaret ederek önemli değişiklikler olabileceğinin sinyalini vermişti. Deneyimli çalıştırıcı, verdiği şansları iyi kullanamayan isimlerle yolların ayrılmasını ve yeni gelecek isimlere yer açılmasını istedi.

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