06 Ekim 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Marcao gün sayıyor! Beşiktaş maçında...

Süper Lig'in ilk haftasındaki Giresunspor karşılaşmasında takım arakadaşı Kerem Aktürkoğlu ile yaşadığı gerilim sonrası genç oyuncuya saldıran Marcao, PFDK'dan 8 maç ceza almıştı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lazio ve Marsilya maçlarında ortaya koyduğu performansla göz dolduran Brezilyalı savunmacı, ligde takıma dönmeye hazırlanıyor. 1 maçlık cezası kalan Marcao, milli aranın ardından Konyaspor mücadelesini de kaçıracak ve 10. haftadaki Beşiktaş derbisinde sahada yer alabilecek. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Galatasaray’da Marcao gün sayıyor! Beşiktaş maçında...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 06.10.2021

Süper Lig'de sezonun ilk maçı olan Giresunspor karşılaşmasında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nda saldırıda bulunması nedeni ile PFDK'dan 8 maç ceza alan Marcao artık sona geldi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray’da Marcao gün sayıyor! Beşiktaş maçında...

Brezilyalı oyuncu, ligde oynanan Hatayspor, Kasımpaşa, Trabzonspor, Alanyaspor, Kayserispor, Göztepe ve Rize maçlarında takımını yalnız bıraktı. Marcao'nun cezasının bitmesine ise sadece 1 maç kaldı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray’da Marcao gün sayıyor! Beşiktaş maçında...

BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE SAHADA!
Oldukça heyecanlı olan genç stoper, milli ara dönüşünde Konyaspor maçını da kaçıracak ve 10. haftada oynanacak olan Beşiktaş derbisiyle takımdaki yerini alacak.

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