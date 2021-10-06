Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Marcao gün sayıyor! Beşiktaş maçında...

Süper Lig'in ilk haftasındaki Giresunspor karşılaşmasında takım arakadaşı Kerem Aktürkoğlu ile yaşadığı gerilim sonrası genç oyuncuya saldıran Marcao, PFDK'dan 8 maç ceza almıştı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lazio ve Marsilya maçlarında ortaya koyduğu performansla göz dolduran Brezilyalı savunmacı, ligde takıma dönmeye hazırlanıyor. 1 maçlık cezası kalan Marcao, milli aranın ardından Konyaspor mücadelesini de kaçıracak ve 10. haftadaki Beşiktaş derbisinde sahada yer alabilecek. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'de sezonun ilk maçı olan Giresunspor karşılaşmasında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nda saldırıda bulunması nedeni ile PFDK'dan 8 maç ceza alan Marcao artık sona geldi.