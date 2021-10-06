06 Ekim 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray haberleri | Burak Elmas'tan sürpriz adım! Galatasaray-Fenerbahçe dostluk paketi

Burak Elmas’tan sürpriz adım! G.Saray-F.Bahçe dostluk paketi
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.10.2021

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu ve döneminin ilk 100 gününde yaptığı icraatleri anlattı. Kurumsal İletişim Direktörü Ahu Özyurt ise "Galatasaray - Fenerbahçe ezeli rekabet, ebedi dostluk sponsorluk pakedi oluşturuldu" demesi öne çıkan kısım oldu. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sarı kırmızılı kulüpte seçim döneminde verdikleri vaatler doğrultusunda ilk 100 gün için hazırlanan raporu Galatasaray Televizyonu'nda açıkladı.

Elmas, açılış konuşmasında, "Geldiğimiz durumu anlatmak için yaklaşık 100 sayfalık bir sunum hazırladık. Genel bir tablodan bakarsak, 100 gün vaatlerimizi yüzde 77,1 oranında gerçekleştirdik" dedi.

Elmas'ın ardından Kurumsal İletişim Direktörü Ahu Özyurt sunum yaparken, Fenerbahçe ile iş birliği gerçekleştireceklerini duyurdu.

Özyurt'un öne çıkan ifadeleri şu şekilde:

SPONSORLUK PAKEDİ

Galatasaray - Fenerbahçe ezeli rekabet, ebedi dostluk sponsorluk pakedi oluşturuldu. Yakında açıklanacak.

Girişimcilik Merkezi tamamlandı. 11 Ekim'de lansmanı yapılacak. Veri yönetim departmanı kuruldu. Türkiye'deki ilk NFT koleksiyonu çıkartıldı, 59 saniyede tükendi.

Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk ile görüşmeler yapıldı.

Fatih Terim'in tatlı derdi! Forvette kimi oynatacak? haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Fatih Terim’in tatlı derdi! Forvette kimi oynatacak? Fatih Terim'in tatlı derdi! Forvette kimi oynatacak?
Marcao gün sayıyor! Beşiktaş maçında... Marcao gün sayıyor! Beşiktaş maçında...
Fatih Terim hayran kaldı! G.Saray’a Brezilyalı golcü Fatih Terim hayran kaldı! G.Saray'a Brezilyalı golcü
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör