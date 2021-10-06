Galatasaray haberleri | Burak Elmas'tan sürpriz adım! Galatasaray-Fenerbahçe dostluk paketi
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu ve döneminin ilk 100 gününde yaptığı icraatleri anlattı. Kurumsal İletişim Direktörü Ahu Özyurt ise "Galatasaray - Fenerbahçe ezeli rekabet, ebedi dostluk sponsorluk pakedi oluşturuldu" demesi öne çıkan kısım oldu. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sarı kırmızılı kulüpte seçim döneminde verdikleri vaatler doğrultusunda ilk 100 gün için hazırlanan raporu Galatasaray Televizyonu'nda açıkladı.
Elmas, açılış konuşmasında, "Geldiğimiz durumu anlatmak için yaklaşık 100 sayfalık bir sunum hazırladık. Genel bir tablodan bakarsak, 100 gün vaatlerimizi yüzde 77,1 oranında gerçekleştirdik" dedi.
Elmas'ın ardından Kurumsal İletişim Direktörü Ahu Özyurt sunum yaparken, Fenerbahçe ile iş birliği gerçekleştireceklerini duyurdu.
Özyurt'un öne çıkan ifadeleri şu şekilde:
SPONSORLUK PAKEDİ
Galatasaray - Fenerbahçe ezeli rekabet, ebedi dostluk sponsorluk pakedi oluşturuldu. Yakında açıklanacak.
Girişimcilik Merkezi tamamlandı. 11 Ekim'de lansmanı yapılacak. Veri yönetim departmanı kuruldu. Türkiye'deki ilk NFT koleksiyonu çıkartıldı, 59 saniyede tükendi.
Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk ile görüşmeler yapıldı.
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