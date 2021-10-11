Galatasaray taraftarına Ruslardan şaşırtan uygulama!
UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova maçı için haftalar öncesinden deplasman hazırlığına başlayan Galatasaray taraftarı flaş bir kararla karşı karşıya kaldı. Sarı kırmızılılara, Rus kulüp Lokomotiv Moskova'dan akıllara durgunluk veren deplasman seyircisi kararı çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (Gs spor haberi)
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 3'üncü karşılaşmasını 21 Ekim'de oynanayacak. Sarı kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Lokomotiv Moskova maçı öncesi ise kötü bir sürprizle karşılaştı.
Ajansspor'un haberine göre, Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak sarı-kırmızılılarda, taraftarlar haftalar öncesinden zorlu deplasman için hazırlıklara başlamışken, Rus kulüp Lokomotiv Moskova'dan akıllara durgunluk veren deplasman seyircisi kararı çıktı.
Ruslar, deplasman maç bileti için şöyle kural getirdi:
Rusya'da yaşıyor olmak ya da oturma izni sahibi olmak...
YURT İÇİNDE YAŞAYAN GALATASARAYLI TARAFTARLAR MOSKOVA'YA GİDEMİYOR
Bu durumda yurt içinde yaşayan Galatasaraylı taraftarlar maçta deplasman tribünü için bilet alamıyor. Biletler Galatasaray yönetiminin inisiyatifine bırakılmadı.
AŞI ZORUNLULUĞU
Öte yandan Rus ekibi, maça gelecek seyircilere aşı ve son 6 ay içindeki corona virüsü test sonuçlarını gösteren bir kod zorunluluğu getirdi.
LOKOMOTİV MOSKOVA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı 21 Ekim'de oynanacak. Mücadele saat 22.00'de başlayacak.
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