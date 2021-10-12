12 Ekim 2021, Salı
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Libya 0-3 Mısır (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Galatasaraylı Mostafa Mohamed attı Mısır kazandı
2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri 2. Tur F Grubu'nda Mısır, deplasmanda Libya'yı 3-0 mağlup etti. Konuk takımın ikinci golü, Galatasaraylı futbolcu Mostafa Mohamed'den geldi.
2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri 2. Tur F Grubu'nda Libya ile Mısır karşı karşıya geldi.
Konuk takım, rakibini 40. dakikada Fatouh, 45+4. dakikada Mostafa Mohamed ve 72. dakikada Sobhi'nin golleriyle 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
MOHAMED LİBYA'YI BOŞ GEÇMEDİ
Mısır'da ilk 11'de başlayan ve takımının ikinci golünü kaydeden Galatasaraylı futbolcu Mostafa Mohamed, 90 dakika sahada kaldı.
Mısır bu sonuçla puanını 10'a yükselterek zirvede yer aldı. Libya ise 6 puanla 2. sırada kaldı.
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