11 Ekim 2021, Pazartesi

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Gedson Fernandes gelişmesi! Devre arasında...

G.Saray’da flaş Gedson Fernandes gelişmesi!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 11.10.2021

Galatasaray'ın devre arası ilk hedefi yeniden Gedson Fernandes olacak. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, Benfica'da yeni başkan seçilen Rui Costa'yı arayarak bu transferi çözüme kavuşturmayı istiyor. İşte flaş gelimenin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Yaz transfer döneminde çok büyük bir kadro operasyonuna imza atan Galatasaray'da gözler şimdiden devre arasına çevrildi. Akşam'ın haberine göre, Cim-Bom'un devre arası ilk hedefi ise eski oyuncusu Gedson Fernandes olacak. Benfica'nın başkanın Manuel Rui Costa seçilmesi bu transferde Sarı-Kırmızılılar'ın elini güçlendiriyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in iyi bir ilişki içinde olduğu Rui Costa'yı bizzat arayarak bu transferi sonlandıracağı öğrenildi.

DEĞERİ 12 MİLYON EURO

Kulübü ile 2023 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi olan 22 yaşındaki Portekiz oyuncu da takımdan ayrılmak istiyor. Gedson Fernandes, bu sezon 3 maçta sadece 47 dakika forma giyebildi. Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus, genç orta sahayı kadro düşünmüyor. Transfermarkt verilerine göre Fernandes'in piyasa değeri 12 milyon euro.

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