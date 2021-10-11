GALATASARAY HABERLERİ - UEFA Avrupa Ligi resmi hesabından Fernando Muslera paylaşımı! İşte dikkat çeken o rakam...
Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera, kurtarışlarıyla takımını sırtlamaya devam ediyor. Sarı kırmızılı takımın kaptanı Muslera, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 7 kurtarış yaptı ve hiç gol yemedi. Uruguaylı file bekçisinin bu başarısını UEFA Avrupa Ligi resmi hesabı da bir paylaşımla duyurdu. İşte detaylar... | GS haberleri
Süper Lig'de son olarak Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup ederek güven tazeleyen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde de Marsilya ile 1-1 berabere kaldı. Süper Lig'de performansı tartışılan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera Avrupa Ligi'nde büyük başarı yakaladı.
10 yıldır Galatasaray forması giyen Fernando Muslera, Avrupa Ligi'ne performansıyla damga vurdu. Lazio ve Marsilya maçlarında gol yemeden 4 puan toplayan sarı-kırmızılılarda, Uruguaylı eldiven bu başarının mimarlarından oldu.
LİSTEDE ALTAY BAYINDIR DA YER ALDI
Avrupa Ligi'nde en çok kurtarış yapan kaleciler listesinde Fenerbahçe'den Altay Bayındır da yer aldı. Genç file bekçisi 9 kurtarışla 3. sırada yer aldı.
Fernando Muslera ise 7 kutarışla 9. sırada yer buldu.
AVRUPA LİGİ RESMİ HESABI PAYLAŞTI
Fernando Muslera, Lazio ve Marsilya maçlarında 7 kurtarışa imza attı. Uruguaylı kaleci böylece Avrupa Ligi'nde gol yemeden en çok kurtarış yapan kaleci konumuna yerleşti. UEFA Avrupa Ligi'nin resmi hesabından da Fernando Muslera'nın bu başarısını duyuran bir paylaşım yapıldı.
İşte o paylaşım:
Fernando Muslera has the most saves in the Europa League without conceding a goal (7) 👏#UEL pic.twitter.com/c7MYCoGruc— UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 11, 2021
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...