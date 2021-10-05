Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Alanyaspor maçında taraftarlar tarafından tepki gören Ömer Bayram, 8. haftadaki Çaykur Rizespor maçında ikinci devre oyuna girdi ve iyi bir futbol sergiledi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın bu sezon iç sahada Alanya'ya 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada taraftarın tepkisi ile karşılaşan oyunculardan birisi Ömer Bayram'dı. Ömer de Rize maçında öne çıkan isimler arasında yer aldı. Fotomaç'ın haberine göre; Çaykur Rizespor karşısında oyuna ikinci devre dahil olan Ömer Bayram, 1 asist, iyi futbol ve 8.2 rating ortalamasıyla alkış topladı.

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