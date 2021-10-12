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GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'a dev gelir! Yeni stat sponsoru belli oldu

Cimbom’a dev gelir! Anlaşma resmen açıklandı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 12.10.2021 Giriş Tarihi: 12.10.2021

Galatasaray'ın yeni stat sponsoru resmen açıkladı. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, yeni stat sponsorunun Nef olduğu ve 10 yıllık sözleşme için 725.000.000 TL + KDV değerinde bir anlaşma yapıldığı ifade edildi.

Galatasaray Kulübü, Timur Şehircilik Planlama AŞ ile 725 milyon TL + KDV karşılığında 5+5 yıllığına stat isim hakkına ilişkin sponsorluk ve reklam tanıtım sözleşmesi imzalandığını açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, işbu tutarın 652 milyon 500 bin TL + KDV'sinin Galatasaray Sportif AŞ'ye, geri kalan 72 milyon 500 bin TL + KDV'sinin ise Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne ödeneceği belirtildi.

Galatasaray'ın KAP açıklaması şu şekilde:

"Şirketimiz ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Timur Şehircilik Planlama A.Ş arasında 5 sezonu opsiyonlu olmak üzere toplamda 10 (5+5) sezon için 725.000.000 TL + KDV değerinde stat isim hakkına ilişkin sponsorluk ve reklam tanıtım sözleşmesi imzalanmıştır. İşbu tutarın 652.500.000 TL + KDV'si şirketimize, geri kalan 72.500.000 TL + KDV ise Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne ödenecektir."

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