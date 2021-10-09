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GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim Felipe Melo'yu çağırdı! "Yanıma gel"

Terim eski öğrencisini çağırdı! Yanıma gel
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 09.10.2021

Kulübeye takviye yapmak isteyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, eski öğrencisi Felipe Melo'yu sarı-kırmızılılara çağırdı. Deneyimli teknik adam, futbolu bıraktıktan sonra yardımcı antrenör olarak Brezilyalı'yı takımında görmek istiyor. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da başarılarıyla taraftarların gönlünde taht kuran Felipe Melo'ya geri dönüş kapısı açık… Ancak Fatih Terim, Brezilyalı yıldızı futbolcu olarak değil yardımcı antrenör olarak takımda görmek istiyor. Fotomaç'ın haberine göre; 38 yaşındaki yıldızın, sarı-kırmızılılardan 6 yıl önce ayrılmasına rağmen her fırsatta destekte bulunması ve kulüple bağını koparmaması bu birlikteliğin yeniden yaşanmasına yardımcı olacak. İmparator, geçen yaz yaptığı açıklamada, "Bir telefon uzaklığımızda. Gel dememizi bekliyor. Hemen uçağa binip takıma katılabilir" dediği Melo'ya takımın gençleşme politikası nedeniyle imza attırmamıştı. Terim'in, "Futbolu bıraktıktan sonra yanıma gel" dediği öğrenildi. Melo'nun Palmeiras'la sözleşmesi 31 Aralık 2021'de sona eriyor.

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