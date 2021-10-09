Galatasaray haberleri: Gedson Fernandes kararını verdi! Benfica ve sözleşme...

Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın bonservisiyle katmak için uzun uğraşlar verdiği ve mutlu sona ulaşamadığı Gedson Fernandes, kulübü Benfica'nın yeni sözleşme teklifini reddetti. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Tüm ısrarlara rağmen Gedson Fernandes'i, Galatasaray'a bırakmayan Benfica oyuncusuna yeni kontrat önerdi ama ret cevabı aldı. Fotomaç'ın haberine göre; 22 yaşındaki futbolcunun 2023'te biten sözleşmesini 2025'e çekmek isteyen kırmızı- beyazlılar, yıldız orta sahanın cevabı karşısında şoka uğradı. Bu sezon sadece 3 maçta 47 dakika şans verilen Gedson'un takımdan ayrılmayı kafasına koyduğu öğrenildi. Sarı- kırmızılıların da ocak ayında Gedson'u kadroya katmak için Benfica'nın bir kez daha kapısını çalacağı kaydedildi.

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