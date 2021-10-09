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Galatasaray haberleri: Gedson Fernandes kararını verdi! Benfica ve sözleşme...

Gedson kararını verdi! Sözleşme...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 09.10.2021

Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın bonservisiyle katmak için uzun uğraşlar verdiği ve mutlu sona ulaşamadığı Gedson Fernandes, kulübü Benfica'nın yeni sözleşme teklifini reddetti. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Tüm ısrarlara rağmen Gedson Fernandes'i, Galatasaray'a bırakmayan Benfica oyuncusuna yeni kontrat önerdi ama ret cevabı aldı. Fotomaç'ın haberine göre; 22 yaşındaki futbolcunun 2023'te biten sözleşmesini 2025'e çekmek isteyen kırmızı- beyazlılar, yıldız orta sahanın cevabı karşısında şoka uğradı. Bu sezon sadece 3 maçta 47 dakika şans verilen Gedson'un takımdan ayrılmayı kafasına koyduğu öğrenildi. Sarı- kırmızılıların da ocak ayında Gedson'u kadroya katmak için Benfica'nın bir kez daha kapısını çalacağı kaydedildi.

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