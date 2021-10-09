09 Ekim 2021, Cumartesi

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GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu krizi! İşte Galatasaray'ın istediği o rakam...

Galatasaray'ın başarılı oyuncularından Kerem Aktürkoğlu, son dönemdeki performansıyla adından oldukça fazla söz ettirmeye başladı. A Milli Takım'a da seçilen 22 yaşındaki futbolcu, maaşında zam talep etmişti. Yeni sözleşmeye imza atmak isteyen Kerem, sarı kırmızılı kulübün sözleşmeye bir madde daha eklemek istemesi üzerine geri adım attı. İşte ayrıntılar...

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu krizi! İşte Galatasaray’ın istediği o rakam...
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Giriş Tarihi: 09.10.2021

Kerem Aktürkoğlu'nun maaşına iyileştirme yapmak isteyen Galatasaray, oyuncunun menajeriyle anlaşmıştı ancak Sarı-Kırmızılıların Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesine serbest kalma maddesi eklemek istemesi krize sebep oldu.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu krizi! İşte Galatasaray’ın istediği o rakam...

MAAŞ VE BONUSLAR KONUSUNDA ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI

Kulüp ile Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri Erkut Söğüt arasındaki görüşmelerde genç futbolcunun yıllık 900 bin lira ücretinin 7 milyon liraya çıkarılması konusunda taraflar anlaştı. Ayrıca bonuslarla beraber bu rakam 9 milyon liraya çıkarılacaktı.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu krizi! İşte Galatasaray’ın istediği o rakam...

SERBEST KALMA MADDESİ KRİZ ÇIKARDI

Milliyet'in haberine göre; taraflar arasındaki görüşmelerde sarı-kırmızılı kulübün sözleşmeye serbest kalma maddesi olarak 15 milyon Euro yazdırmak istemesi üzerine anlaşmanın yapılmadığı öğrenildi.

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