MAAŞ VE BONUSLAR KONUSUNDA ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI

Kulüp ile Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri Erkut Söğüt arasındaki görüşmelerde genç futbolcunun yıllık 900 bin lira ücretinin 7 milyon liraya çıkarılması konusunda taraflar anlaştı. Ayrıca bonuslarla beraber bu rakam 9 milyon liraya çıkarılacaktı.