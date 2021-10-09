GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu krizi! İşte Galatasaray'ın istediği o rakam...
Galatasaray'ın başarılı oyuncularından Kerem Aktürkoğlu, son dönemdeki performansıyla adından oldukça fazla söz ettirmeye başladı. A Milli Takım'a da seçilen 22 yaşındaki futbolcu, maaşında zam talep etmişti. Yeni sözleşmeye imza atmak isteyen Kerem, sarı kırmızılı kulübün sözleşmeye bir madde daha eklemek istemesi üzerine geri adım attı. İşte ayrıntılar...
Kerem Aktürkoğlu'nun maaşına iyileştirme yapmak isteyen Galatasaray, oyuncunun menajeriyle anlaşmıştı ancak Sarı-Kırmızılıların Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesine serbest kalma maddesi eklemek istemesi krize sebep oldu.
MAAŞ VE BONUSLAR KONUSUNDA ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI
Kulüp ile Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri Erkut Söğüt arasındaki görüşmelerde genç futbolcunun yıllık 900 bin lira ücretinin 7 milyon liraya çıkarılması konusunda taraflar anlaştı. Ayrıca bonuslarla beraber bu rakam 9 milyon liraya çıkarılacaktı.
SERBEST KALMA MADDESİ KRİZ ÇIKARDI
Milliyet'in haberine göre; taraflar arasındaki görüşmelerde sarı-kırmızılı kulübün sözleşmeye serbest kalma maddesi olarak 15 milyon Euro yazdırmak istemesi üzerine anlaşmanın yapılmadığı öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...