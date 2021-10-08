Galatasaray haberleri: Muslera'nın formsuzluğu sonrası G.Saray'dan flaş hamle! Mondragon...

2021-2022 sezonuna Fernando Muslera'nın formsuz başlaması sonrası Galatasaray yönetimi harekete geçti. Sarı-kırmızılılarda kaleci antrenörlüğü için efsane isim Faryd Mondragon gündeme geldi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da kaleci performanslarının düşmesi teknik heyeti harekete geçirdi. Fotomaç'ın haberine göre; Sarı-kırmızılılar özellikle Muslera'nın inişli çıkışlı performansına çare ararken kaleci antrenörlüğü için kulübün efsaneleri arasında yer alan Mondragon gündeme geldi. Yöneticilik yaptığı 2000'li yıllarda Mondragon ile arası oldukça iyi olan Başkan Burak Elmas'ın efsanevi isimle temasa geçmeye hazırladığı ifade edildi.

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