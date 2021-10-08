08 Ekim 2021, Cuma

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Galatasaray transfer haberleri: Aslan masraftan kaçmadı! İşte Morutan gerçekleri

Yaz transfer döneminde Steaua Bükreş'ten Olimpiu Morutan'ı kadrosuna katan Galatasaray, bonservis bedeli olarak 3.5 milyon Euro ödedi. Sarı-kırmızılılar 1.9 milyon Euro'luk bonus maddelerine de hayır demezken, sonraki satıştan ise yüzde 20 pay vereceği öğrenildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray transfer haberleri: Aslan masraftan kaçmadı! İşte Morutan gerçekleri
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 08.10.2021

Olimpiu Morutan'a geleceğe yatırım gözüyle bakan Galatasaray'ın bu nedenle sözleşmeye 1.9 milyon Euro'yu bulan bonusların koyulmasını kabul ettiği ortaya çıktı.

Galatasaray transfer haberleri: Aslan masraftan kaçmadı! İşte Morutan gerçekleri

İşte Sabah'ın haberine göre Rumen yıldızla ilgili mali detaylar:

Cimbom, sezon başına 650 bin Euro'dan 5 yıllık sözleşme imzaladığı Morutan için FCSB'ye 3.5 milyon Euro bonservis ödeyecek. Bu para eşit taksitler halinde 3 yıla bölündü.

Galatasaray transfer haberleri: Aslan masraftan kaçmadı! İşte Morutan gerçekleri

SATIŞINDAN YÜZDE 20 PAY ALACAKLAR

Şu ana dek 8 maçta forma giyen 22 yaşındaki solak, 15 karşılaşmaya ulaşınca Rumen ekibine 600 bin Euro ek ödeme yapılacak. Ayrıca önümüzdeki sezonlarda gruplara kalınması halinde Avrupa Ligi için 300 bin Euro, Şampiyonlar Ligi'nden dolayı tam 1 milyon Euro bonus var. G.Saray, olası bir satıştan da Steaua'ya %20 pay verecek.

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