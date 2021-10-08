SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ - Cimbom'a 24'lük forvet! Fatih Terim'in gözdesi Jordan Larsson...
Süper Lig'e istediği gibi bir başlangıç yapamayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ocak ayını işaret etti. Takıma yeni transferler yapmak isteyen Terim, yönetimden forvete bir takviye yapılmasını talep etti. Deneyimli hoca 24 yaşındaki golcüyü radarına aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Bordeaux ve Shakhtar Mohamed'in peşinde... Mbaye Diagne'nin ise devre arasında yeniden Premier Leaugue'e dönme ihtimali bulunuyor. Bir anda forvetsiz kalmak istemeyen Galatasaray, gözünü Spartak Moskova'nın İsveçli yıldızı Jordan Larsson...
Fotomaç'ın haberine göre; bu sezon genç isimleri transfer ederek yapılanma sürecine giren Terim'in 24 yaşındaki golcüyle yakından ilgilendiği öğrenildi. Larsson için satın alma opsiyonlu kiralama formülünün düşünüldüğü ifade edildi.
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