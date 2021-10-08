SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ - Cimbom'a 24'lük forvet! Fatih Terim'in gözdesi Jordan Larsson...

Süper Lig'e istediği gibi bir başlangıç yapamayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ocak ayını işaret etti. Takıma yeni transferler yapmak isteyen Terim, yönetimden forvete bir takviye yapılmasını talep etti. Deneyimli hoca 24 yaşındaki golcüyü radarına aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)