Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Kopenhag'dan 7 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Victor Nelsson, milli takım kadrosunda yer almadı. Sarı-kırmızılılar 22 yaşındaki stoperin çıkış opsiyonunu 25 milyon Euro olarak belirlemişti. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın ciddi rakamlara satma umuduyla 7 milyon euro bonservis bedeli ödediği Viktor Nelsson, Danimarka Milli Takımı'nın kadrosuna alınmadı, Florya'da kaldı. 3'lü defans oynamasına rağmen Christensen, Andersen, Vestergaard ve Kjaer'in gerisinde bulunan Nelsson geniş kadroda ise Scholz, Maxsö ve Zanka'nın da arkasında...

Nelsson'un, Fenerbahçe'nin beğenmeyip sözleşmesini feshettiği Zanka'nın yanı sıra daha önce Osmanlı forması da giyen Maxsö'nün de arkasında kalması Galatasaray cephesinde rahatsızlık yarattı. Nelsson'un çıkışa geçmemesi durumunda Danimarka'nın (eğer giderse) Dünya Kupası kadrosunda yer alması olası görülmüyor.

Fotomaç'ın haberine göre; 5 yıllık sözleşme imzalanan Nelsson'dan hem uzun yıllar faydalanmak hem de gelir elde etmek isteyen Galatasaray, oyuncunun milli takıma seçilememesinin şaşkınlığı yaşanıyor.

Galatasaray, Nelsson için Kopenhag'a 5 yıl içinde 7 milyon euro tutarında transfer bedeli ödeyecek. Ayrıca yapılan anlaşma gereği futbolcunun tek taraflı serbest kalma bedeli de 25 milyon euro olarak belirledi. 5 yıllık sözleşme imzalanan Nelsson'dan hem uzun yıllar faydalanmak hem de gelir elde etmek isteyen Galatasaray, oyuncunun milli takıma seçilememesinin şaşkınlığı yaşanıyor.

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