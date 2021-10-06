Galatasaray'ın Türk Telekom'la sözleşmesi resmen sona erdi!
Galatasaray ile Türk Telekom arasındaki 11 yıllık stadyum isim anlaşması resmen sona erdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar bu sahada desibel rekorunu kırıp Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. | Galatasaray haberleri
Türk Telekom ile Galatasaray'ın 11 yıl süren "Türkiye'nin ilk stadyum isim hakkı anlaşması"nın süresi sona ererken sarı kırmızılılar bu süre boyunca 14 kupa kaldırma başarısı gösterdi. Cimbom, Türk Telekom'da geçirdiği 11 yılda, 2011-2012, 2012-2013, 2014- 2015, 2017-2018, 2018-2019 sezonlarında şampiyonluk kupasını kaldırmayı başardı. Türk Telekom Stadyumu'nda geçen 11 sezona ayrıca 4 Türkiye Kupası ve 5 de Süper Kupa sığdırıldı.
ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Türk Telekom, TV platformu Tivibu ile Erkekler ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ni yayınlıyor. Ayrıca basketbol, eskrim, yüzme, atletizm, güreş, badminton gibi alanlarda toplamda 39 ilde ve 33 branşta yaklaşık 6 bin sporcuya destek veriyor. Diğer yandan Türk Telekom şirketinin Galatasaray'a ve taraftarlara sunduğu katkılar, iki kurum arasındaki GSMobile ve akıllı stadyum gibi iş birlikleri ile sürüyor.
REKOR KIRILDI
Türk Telekom Stadı, açılışının yapıldığı 2011 yılından itibaren G.Saray ve coşkulu Galatasaray taraftarı için ilklerin ve unutulmaz anların yaşandığı bir mekân oldu. Türk Telekom Stadı'nın açıldığı yıl taraftarların yaptığı tezahürat, 131,76 dB ses seviyesine ulaşarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi ve bu rekor hâlâ kırılamadı.
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