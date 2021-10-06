Galatasaray'da Marcao Beşiktaş derbisinde sahada!

Süper Lig'in ilk haftasında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao, 8 maç ceza almıştı. Brezilyalı yıldız Konyaspor maçında da forma giyemeyecek ve 10. hafta oynanacak Beşiktaş derbisinde sahada olacak. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Süper Lig'de sezonun ilk maçı olan Giresunspor karşılaşmasında takım arkadaşı Kerem'e saldırıda bulunması nedeni ile PFDK'dan 8 maç ceza alan Marcao artık sona geldi. Fotomaç'ın haberine göre; Brezilyalı oyuncu, ligde oynanan Hatayspor, Kasımpaşa, Trabzonspor, Alanyaspor, Kayserispor, Göztepe ve Rize maçlarında takımını yalnız bıraktı. Marcao'nun cezasının bitmesine ise sadece 1 maç kaldı. Oldukça heyecanlı olan genç stoper, milli ara dönüşünde Konyaspor maçını da kaçıracak ve 10. haftada oynanacak olan Beşiktaş derbisiyle takımdaki yerini alacak.

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