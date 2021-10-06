06 Ekim 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da Marcao Beşiktaş derbisinde sahada!

Marcao derbide sahada!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.10.2021

Süper Lig'in ilk haftasında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao, 8 maç ceza almıştı. Brezilyalı yıldız Konyaspor maçında da forma giyemeyecek ve 10. hafta oynanacak Beşiktaş derbisinde sahada olacak. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Süper Lig'de sezonun ilk maçı olan Giresunspor karşılaşmasında takım arkadaşı Kerem'e saldırıda bulunması nedeni ile PFDK'dan 8 maç ceza alan Marcao artık sona geldi. Fotomaç'ın haberine göre; Brezilyalı oyuncu, ligde oynanan Hatayspor, Kasımpaşa, Trabzonspor, Alanyaspor, Kayserispor, Göztepe ve Rize maçlarında takımını yalnız bıraktı. Marcao'nun cezasının bitmesine ise sadece 1 maç kaldı. Oldukça heyecanlı olan genç stoper, milli ara dönüşünde Konyaspor maçını da kaçıracak ve 10. haftada oynanacak olan Beşiktaş derbisiyle takımdaki yerini alacak.

Mohamed gol orucunu bozdu! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
İşte Fatih Terim’in forvet planı! İç sahada ve deplasmanda... İşte Fatih Terim'in forvet planı! İç sahada ve deplasmanda...
Terim sazı eline aldı! Cimbom’da bakım zamanı Terim sazı eline aldı! Cimbom'da bakım zamanı
Cimbom’un zorlu fikstürü! Sezonun kaderi belirlenecek Cimbom'un zorlu fikstürü! Sezonun kaderi belirlenecek
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör