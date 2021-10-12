Galatasaray İstanbulspor canlı izle (Galatasaray-İstanbulspor canlı anlatım)
Milli ara nedeniyle verilen arada Galatasaray hazırlık maçında İstanbulspor'la karşı karşıya geliyor. Galatasaray İstanbulspor maçının canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...
Sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan Galatasaray, 7. haftada Göztepe, 8. haftada Rizespor karşısında geriden gelerek kazandı ve lige tutundu. Milli arada Tuzlaspor ile hazırlık maçı yapan Aslan, sahadan 4-3 galip ayrılmıştı. Galatasaray, son hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor ile kozlarını paylaşıyor. Galatasaray - İstanbulspor maçının canlı yayın takibine haberimizden ulaşabilirsiniz...
CANLI SKOR
İlk yarı oynanıyor: Galatasaray 2-2 İstanbulspor
GOL! 11' Mertan Caner Öztürk
GOL! 25' Mbaye Diagne (p)
GOL! 41' Rroca (p)
GOL! 44' Mbaye Diagne
GALATASARAY - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Galatasaray - İstanbulspor maçı 12 Ekim Salı günü saat 16:00'da başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşma GS TV ve YouTube hesabından canlı yayınlanıyor.
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