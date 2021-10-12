12 Ekim 2021, Salı

GALATASARAY

Galatasaray İstanbulspor canlı izle (Galatasaray-İstanbulspor canlı anlatım)

Galatasaray-İstanbulspor | CANLI
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 12.10.2021 Giriş Tarihi: 12.10.2021

Milli ara nedeniyle verilen arada Galatasaray hazırlık maçında İstanbulspor'la karşı karşıya geliyor. Galatasaray İstanbulspor maçının canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

Sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan Galatasaray, 7. haftada Göztepe, 8. haftada Rizespor karşısında geriden gelerek kazandı ve lige tutundu. Milli arada Tuzlaspor ile hazırlık maçı yapan Aslan, sahadan 4-3 galip ayrılmıştı. Galatasaray, son hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor ile kozlarını paylaşıyor. Galatasaray - İstanbulspor maçının canlı yayın takibine haberimizden ulaşabilirsiniz...

CANLI SKOR

İlk yarı oynanıyor: Galatasaray 2-2 İstanbulspor

GOL! 11' Mertan Caner Öztürk

GOL! 25' Mbaye Diagne (p)

GOL! 41' Rroca (p)

GOL! 44' Mbaye Diagne

GALATASARAY - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Galatasaray - İstanbulspor maçı 12 Ekim Salı günü saat 16:00'da başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşma GS TV ve YouTube hesabından canlı yayınlanıyor.

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