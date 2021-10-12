GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray - İstanbulspor maçında dikkat çeken anlar! Fatih Terim...

Spor haberleri: Süper Lig'e verilen milli arada İstanbulspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelen Galatasaray, rakibiyle Ryan Babel'in son dakikada penaltıdan attığı golle 3-3 berabere kaldı. Mücadeleyi tribünden takip eden sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, devre arasında sahaya inerek oyuncuylarıyla bir toplantı gerçekleştirdi. İşte o kareler... (GS spor haberi)

Galatasaray, Süper Lig'e verilen milli aradaki ikinci hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor ile karşı karşıya geldi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadele 3-3'lük beraberlikle sona erdi. Sarı-kırmızılıların gollerini Diagne (2) ve Babel (p) kaydederken, İstanbulspor'un golleri Mertan Caner Öztürk, Eduard Rroca (p) ve Emir Kaan Gültekin'den geldi.

Galatasaray'da maçı tribünden takip eden teknik direktör Fatih Terim, mücadele sonrası sahaya inerek oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

İşte o anlar...

.

.

.

.

.

.

.