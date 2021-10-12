GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray - İstanbulspor maçında dikkat çeken anlar! Fatih Terim...
Spor haberleri: Süper Lig'e verilen milli arada İstanbulspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelen Galatasaray, rakibiyle Ryan Babel'in son dakikada penaltıdan attığı golle 3-3 berabere kaldı. Mücadeleyi tribünden takip eden sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, devre arasında sahaya inerek oyuncuylarıyla bir toplantı gerçekleştirdi. İşte o kareler... (GS spor haberi)
Galatasaray, Süper Lig'e verilen milli aradaki ikinci hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor ile karşı karşıya geldi.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadele 3-3'lük beraberlikle sona erdi. Sarı-kırmızılıların gollerini Diagne (2) ve Babel (p) kaydederken, İstanbulspor'un golleri Mertan Caner Öztürk, Eduard Rroca (p) ve Emir Kaan Gültekin'den geldi.
Galatasaray'da maçı tribünden takip eden teknik direktör Fatih Terim, mücadele sonrası sahaya inerek oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi.
İşte o anlar...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...