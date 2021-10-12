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GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray - İstanbulspor maçında dikkat çeken anlar! Fatih Terim...

Spor haberleri: Süper Lig'e verilen milli arada İstanbulspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelen Galatasaray, rakibiyle Ryan Babel'in son dakikada penaltıdan attığı golle 3-3 berabere kaldı. Mücadeleyi tribünden takip eden sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, devre arasında sahaya inerek oyuncuylarıyla bir toplantı gerçekleştirdi. İşte o kareler... (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray - İstanbulspor maçında dikkat çeken anlar! Fatih Terim...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 12.10.2021 Giriş Tarihi: 12.10.2021

Galatasaray, Süper Lig'e verilen milli aradaki ikinci hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor ile karşı karşıya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray - İstanbulspor maçında dikkat çeken anlar! Fatih Terim...

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadele 3-3'lük beraberlikle sona erdi. Sarı-kırmızılıların gollerini Diagne (2) ve Babel (p) kaydederken, İstanbulspor'un golleri Mertan Caner Öztürk, Eduard Rroca (p) ve Emir Kaan Gültekin'den geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray - İstanbulspor maçında dikkat çeken anlar! Fatih Terim...

Galatasaray'da maçı tribünden takip eden teknik direktör Fatih Terim, mücadele sonrası sahaya inerek oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray - İstanbulspor maçında dikkat çeken anlar! Fatih Terim...

İşte o anlar...

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray - İstanbulspor maçında dikkat çeken anlar! Fatih Terim...

.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray - İstanbulspor maçında dikkat çeken anlar! Fatih Terim...

.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray - İstanbulspor maçında dikkat çeken anlar! Fatih Terim...

.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray - İstanbulspor maçında dikkat çeken anlar! Fatih Terim...

.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray - İstanbulspor maçında dikkat çeken anlar! Fatih Terim...

.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray - İstanbulspor maçında dikkat çeken anlar! Fatih Terim...

.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray - İstanbulspor maçında dikkat çeken anlar! Fatih Terim...

.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray - İstanbulspor maçında dikkat çeken anlar! Fatih Terim...

.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray - İstanbulspor maçında dikkat çeken anlar! Fatih Terim...

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