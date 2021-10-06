Galatasaray'da Mostafa Mohamed: Çok çalıştım ve çabaladım

Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-2 yenen Galatasaray'da, Mostafa Mohamed 2 gol kaydetmişti. Mısırlı golcü, "Gol atmak için daha çok çalıştım ve çaba gösterdim." dedi. | Galatasaray haberleri

Çaykur Rizespor maçında iki gol birden atarak galibiyetin mimarlarından olan Mostafa Mohamed, gol atamadığı dönemlerde büyük üzüntü yaşadığını ama bunu çok çalışarak atlattığını söyledi. Gol atamamasının kendisini daha da hırslandırdığını ifade eden Mısırlı futbolcu, "Gol atmak için daha çok çalıştım ve çaba gösterdim. Elimden gelen her şeyi yaptım. Sağ olsun hocalarım da bana yardımcı oldu. Çok antrenman yapıyorum. Hocalarımın da yardımıyla sahaya golle döndüm" cevabını verdi.

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