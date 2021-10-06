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GALATASARAY

Galatasaray'da Mostafa Mohamed: Çok çalıştım ve çabaladım

Mohamed gol orucunu bozdu! Çok çabaladım
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 06.10.2021

Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-2 yenen Galatasaray'da, Mostafa Mohamed 2 gol kaydetmişti. Mısırlı golcü, "Gol atmak için daha çok çalıştım ve çaba gösterdim." dedi. | Galatasaray haberleri

Çaykur Rizespor maçında iki gol birden atarak galibiyetin mimarlarından olan Mostafa Mohamed, gol atamadığı dönemlerde büyük üzüntü yaşadığını ama bunu çok çalışarak atlattığını söyledi. Gol atamamasının kendisini daha da hırslandırdığını ifade eden Mısırlı futbolcu, "Gol atmak için daha çok çalıştım ve çaba gösterdim. Elimden gelen her şeyi yaptım. Sağ olsun hocalarım da bana yardımcı oldu. Çok antrenman yapıyorum. Hocalarımın da yardımıyla sahaya golle döndüm" cevabını verdi.

Mohamed kendini buldu! Rizespor maçında... haberin devamı

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