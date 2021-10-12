GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un Taylan Antalyalı planı bozuldu! EURO 2020 sonrası...

Galatasaray'a geldiği günden bu yana orta sahanın vazgeçilmez ismi olan ve yükselişe geçerek A Milli Takım'a da seçilen Taylan Antalyalı, Serie A ekiplerinden Atalanta'nın takibi altına girmişti. Cimbom, EURO 2020 sonrası 26 yaşındaki orta sahayı iyi bir fiyata satmayı düşünürken, bu planı suya düştü. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'de geçen sezonu Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada bitiren Galatasaray'da orta sahada gösterdiği performansla dikkat çeken Taylan Antalyalı, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarına takılmıştı.

TÜM PLANLAR BOZULDU!

Sabah'ın haberine göre; İtalyan ekibi Atalanta ise milli oyuncu için sarı-kırmızılı kulüple temasa geçmişti. Fakat EURO 2020 ve sonrasındaki süreçte tüm planlar bozuldu.

Geçen sezon Marcao ile birlikte Galatasaray'ın en istikrarlı ismi olan Taylan Antalyalı, bu performansıyla İtalyan kulüplerinin dikkatini çekmişti. Serie A ekibi Atalanta, Taylan için sarı-kırmızılılarla iletişime geçip ilgi mektubu da göndermişti.

Ancak, EURO 2020'de süre alamayan ve turnuva dönüşünde kasığından fıtık ameliyatı olan 26 yaşındaki orta saha, yeni sezona tutuk başlayınca gözden düştü.