12 Ekim 2021, Salı

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GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un Taylan Antalyalı planı bozuldu! EURO 2020 sonrası...

Galatasaray'a geldiği günden bu yana orta sahanın vazgeçilmez ismi olan ve yükselişe geçerek A Milli Takım'a da seçilen Taylan Antalyalı, Serie A ekiplerinden Atalanta'nın takibi altına girmişti. Cimbom, EURO 2020 sonrası 26 yaşındaki orta sahayı iyi bir fiyata satmayı düşünürken, bu planı suya düştü. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’un Taylan Antalyalı planı bozuldu! EURO 2020 sonrası...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 12.10.2021

Süper Lig'de geçen sezonu Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada bitiren Galatasaray'da orta sahada gösterdiği performansla dikkat çeken Taylan Antalyalı, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarına takılmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’un Taylan Antalyalı planı bozuldu! EURO 2020 sonrası...

TÜM PLANLAR BOZULDU!
Sabah'ın haberine göre; İtalyan ekibi Atalanta ise milli oyuncu için sarı-kırmızılı kulüple temasa geçmişti. Fakat EURO 2020 ve sonrasındaki süreçte tüm planlar bozuldu.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’un Taylan Antalyalı planı bozuldu! EURO 2020 sonrası...

Geçen sezon Marcao ile birlikte Galatasaray'ın en istikrarlı ismi olan Taylan Antalyalı, bu performansıyla İtalyan kulüplerinin dikkatini çekmişti. Serie A ekibi Atalanta, Taylan için sarı-kırmızılılarla iletişime geçip ilgi mektubu da göndermişti.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’un Taylan Antalyalı planı bozuldu! EURO 2020 sonrası...

Ancak, EURO 2020'de süre alamayan ve turnuva dönüşünde kasığından fıtık ameliyatı olan 26 yaşındaki orta saha, yeni sezona tutuk başlayınca gözden düştü.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’un Taylan Antalyalı planı bozuldu! EURO 2020 sonrası...

Fatih Terim tarafından bazı maçlarda yedek kulübesine çekilen tecrübeli oyuncuyu A Milli Takım'daki yeni hocası Kuntz da 11'de tercih etmedi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’un Taylan Antalyalı planı bozuldu! EURO 2020 sonrası...

Taylan'daki bu düşüş sebebiyle kendisini uzun süredir takip eden Atalanta'dan somut adım gelmedi. Geçen sezon zam sözü verilmesine rağmen 2.5 milyon TL'lik ücretinde iyileştirme yapılmayan yıldız futbolcunun Galatasaray'la 2 yıl daha kontratı bulunuyor.

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