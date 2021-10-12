12 Ekim 2021, Salı
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Galatasaray 3-3 İstanbulspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, sezona istediği gibi bir başlangıç yapamadı. Teknik direktör Fatih Terim önderliğinde milli arayı fırsat bilen sarı kırmızılılar, 2. hazırlık maçında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele 3-3'lük eşitlikle sona erdi.
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, sezona istediği gibi bir başlangıç yapamadı. Sarı kırmızılılar ligde geride kalan 8 maçta 14 puan topladı ve lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde kaldı. Milli arayı fırsat bilen Cimbom, 2 hazırlık maçına çıktı. İlk hazırlık maçında Tuzlaspor'u 4-3 yenen Galatasaray, ikinci hazırlık maçında ise İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı.
Sarı kırmızılıların gollerini, Mbaye Diagne (2) ve Ryan Babel kaydederken, İstanbulspor'un golleri ise Mertan Caner Öztürk, Rroca ve Emir'den geldi.
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