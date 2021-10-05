05 Ekim 2021, Salı
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'da Mostafa Mohamed kendini buldu! Çaykur Rizespor maçında...
Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2'lik skorla geçti. Mücadelede sarı-kırmızılılarda 2 gol kaydeden Mostafa Mohamed, 13 maçlık gol orucunu bozdu ve moral tazeledi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Mostafa Mohamed 145 gün, 13 maçlık gol hasretine Rize deplasmanında dubleyle son verdi. Fotomaç'ın haberine göre; 3 şutta 2 gol atan Mohamed savunmaya yaptığı yardımla da takımın en iyileri arasındaydı. Mısırlı forvetin, performansı Fatih Terim'i oldukça memnun etti, taraftarları sevindirdi. Moral bulan Mohamed, Mısır Milli Takımı kampıma katılmak üzere ailesiyle birlikte ülkesine gitti. Bu arada Galatasaray'da kiralık forma giyen Mostafa için yönetimin, 31 Aralık'a kadar Zamalek'e 4 milyon Dolar ödemesi gerekiyor.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...