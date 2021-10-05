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GALATASARAY

Galatasaray'da Mostafa Mohamed kendini buldu! Çaykur Rizespor maçında...

Mohamed kendini buldu! Rizespor maçında...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.10.2021

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2'lik skorla geçti. Mücadelede sarı-kırmızılılarda 2 gol kaydeden Mostafa Mohamed, 13 maçlık gol orucunu bozdu ve moral tazeledi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Mostafa Mohamed 145 gün, 13 maçlık gol hasretine Rize deplasmanında dubleyle son verdi. Fotomaç'ın haberine göre; 3 şutta 2 gol atan Mohamed savunmaya yaptığı yardımla da takımın en iyileri arasındaydı. Mısırlı forvetin, performansı Fatih Terim'i oldukça memnun etti, taraftarları sevindirdi. Moral bulan Mohamed, Mısır Milli Takımı kampıma katılmak üzere ailesiyle birlikte ülkesine gitti. Bu arada Galatasaray'da kiralık forma giyen Mostafa için yönetimin, 31 Aralık'a kadar Zamalek'e 4 milyon Dolar ödemesi gerekiyor.

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