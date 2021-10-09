Jaap Uilenberg'den Ali Palabıyık sözleri! "Rizespor-Galatasaray maçında..."
Süper Lig'in 8. haftasına damga vuran Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının etkisi hala devam ediyor. Merkez Hakem Kurulu (MHK) Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg, Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının tartışmalı kararlarını ekrana getirmeyerek bir nevi tavrını gösterdi. Uilenberg ayrıca gözlemcilerle yaptığı sohbette, "Ali Palabıyık kötü bir maç yönetti." diyerek görüşünü ortaya koydu. | Son dakika spor haberleri
Merkez Hakem Kurulu (MHK) Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg, bu hafta içerisinde hakemler ve gözlemcilerle yoğun bir eğitim çalışması yaptı.
Akşam'da yer alan habere göre 71 yaşındaki eğitimci, Süper Lig'in 8. haftasında çok tartışılan Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının pozisyonlarını ekrana getirmedi.
Eğitim sırasında Ali Palabıyık'ı hedef göstermemek için bu pozisyonları sunmayan Jaap Uilenberg, molada gözlemcilerle yaptığı sohbette, "Ali Palabıyık kötü bir maç yönetti." diyerek görüşünü ortaya koydu. Ortamda bulunanlar da Jaap Uilenberg'in bu söylediklerini onaylayan ifadeler kullandı.
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