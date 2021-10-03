03 Ekim 2021, Pazar

GALATASARAY

Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının VAR hakemi Abdulkadir Bitigen!

Rizespor-G.Saray maçının VAR hakemi belli oldu!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 03.10.2021

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Hakem Ali Palabıyık'ın yöneteceği maçın VAR hakemi ise Abdulkadir Bitigen oldu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacağı maçın VAR'ı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre mücadelenin VAR koltuğunda Abdulkadir Bitigen oturacak. Maçın orta hakemi ise Ali Palabıyık olarak açıklanmıştı.

Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı 19.00'da başlayacak ve Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak.

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