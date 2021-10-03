Galatasaray'ın Steaua Bükreş'ten transfer ettiği Olimpiu Morutan, sarı-kırmızılılardaki performansıyla yükselişe geçti. Rumen oyuncu, bu grafiğiyle ilk kez milli takıma davet edildi. Ayrıca Cimbom'un bir diğer Rumen oyuncusu Alexandru Cicaldau da kadroda yer aldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)